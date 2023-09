Paarden, handelaren en feest: Roldermarkt is springlevend

Zo'n honderd paarden, enkele ezels en alpaca's staan op de Brink in Rolde. Daar tussendoor lopen handelaren. Als je goed luistert, hoor je handen klappen. Handel. Het bruist op de Roldermarkt en dat was de afgelopen jaren geen vanzelfsprekendheid.

Organisator Margé Emmens kijkt even na zeven uur 's ochtends tevreden om zich heen. Ze is niet alleen blij met het vele publiek dat al vanaf zes uur 's ochtends over de markt loopt, ook de aanvoer van paarden maakt haar blij. "Er zijn er nu zo'n honderd en ik begreep dat er nog enkele vrachtwagens met paarden onderweg zijn naar Rolde."

Op een paardenmarkt draait het om de aantallen. En daarbij is het aantal paarden doorgaans belangrijker dan de hoeveelheid publiek. Tijdens de Roldermarkt hield dat in de afgelopen tien jaar niet over. Stonden er in 2014 nog 73 paarden, in de jaren daarna werden het er steeds minder. In 2016 waren het er nog 34, twee jaar later bereikte de paardenmarkt het absolute dieptepunt: twee paarden. Maar met hogere premies voor de paardenhandelaren kwamen de paarden terug.

Desondanks blijft het lastig, zegt Emmens. "We weten dat de aantallen paarden teruglopen. Desondanks proberen we de schouders eronder te zetten om de paardenmarkt in de benen te houden." De ouderwetse paardenmarkt heeft onder meer last van de handel via internet. Maar de traditionele handel blijft iets bijzonders. "Dat gaat van generatie op generatie. Het is ook een stukje gezelligheid, hier treffen mensen elkaar."

Wollige Zuid-Amerikaanse verschijningen

Rond een uur of tien loopt er opvallende verschijning over de markt. Eén? Eigenlijk twee. En nee, het is niet de man die opvalt, maar zijn handelswaar. "Ik heb net twee alpaca's gekocht. Gewoon voor de heb", lacht hij. Het zijn niet zijn eerste Zuid-Amerikaanse wolharige dieren. "Ze komen in het land te lopen bij vier anderen."