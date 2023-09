Nieuwe EP van Traversus als sluitstuk van muzikale ontdekkingsreis

Onder hoge druk en met heel veel energie wordt diamant gemaakt onder het aardoppervlak. Waarschijnlijk een herkenbaar proces voor de vier leden van rock-/metalband Traversus. De bandleden begonnen een paar jaar geleden aan een muzikale reis om erachter te komen wie ze waren en wat ze wilden.

Die tijd en energie zijn terug te horen op de begin september verschenen EP The Only Way Is Through. Hun diamant na een lange reis.

Volwassen

"We wilden gewoon graag wat serieuzer bezig met onze muziek", vertelt zangeres Madelief de Groot. De andere bandleden, gitarist Joey Wessels, drummer Liam de Groot en bassist Mika Linde, dachten daar net zo over. Een naamsverandering hoorde daar ook bij. Insane Delirium, zoals de band eerste heette paste niet meer en werd Traversus. "Het is een samentrekking van het Engelse woord traverse, dat betekent doorkruizen, en versus, als in: tegenover iets staan", legt ze uit.

De zoektocht naar dat wat de band wil uitstralen is aardig gelukt. "Ik heb het idee dat we toen nog wat onvolwassen waren. Dan probeer je nog een beetje je idolen na te doen, dus het is allemaal niet superorigineel. Dat idee hebben we nu wel. We hebben meer een eigen sound gevonden", zegt de zangeres. "Het heeft van alles wel een beetje. Het kan heel ruig en heel ingetogen zijn."

EP

Die eigen sound is goed terug te horen op de EP, stelt Madelief. "Het zit een beetje tussen hardrock en metal in. Soms is het iets meer metal, soms is het iets meer hardrock. Het heeft ook wel een progressief randje." Volgens de zangeres zijn de refreinen van de nummers juist weer wat meer pop en maakt dat het behapbaar voor een breder publiek.

"De EP is eigenlijk de afronding van het proces dat we als band hebben meegemaakt de afgelopen twee jaar", vertelt Madelief. De muzikale reis maakt dat Traversus klinkt als Traversus. "Uiteindelijk hebben we dat allemaal opgenomen en daar zijn we superblij mee. Het is echt een soort statement dat we willen maken als band: dit is het en wij zijn nu hier."

