Mannen Sudosa-Desto en Olhaco 'promoveren' naar Topdivisie

Zowel de mannen van Sudosa-Desto uit Assen als die van Olhaco uit Hoogeveen spelen volgend seizoen in de Topdivisie. Dat is het tweede niveau van ons land.

De volleybalbond heeft besloten om een extra poule van twaalf teams aan de Topdivisie toe te voegen. Hiervoor komen de beste zes ploegen van de eerste divisie A en B in aanmerking.

Sudosa-Desto beëindigde de competitie vroegtijdig op de tweede plaats in de Eerste divisie A. Olhaco werd in dezelfde competitie derde.

Verrassend, maar leuk

"Ik vind het wel een verrassende keuze deze nieuwe competitie-opzet. We komen in een klasse met meer weerstand terecht. Dat is altijd leuk", zegt Sudosa-trainer Erik Noordijk. Ook Olhaco-trainer Menno Volkerink is positief verrast. "Ik had het niet verwacht. Maar van meer tegenstand leren we ook meer. En onze vereniging krijgt zo ook meer exposure doordat er weer meer topwedstrijden zijn in Hoogeveen", verklaart Volkerink.

Wel gaan de eisen voor de club omhoog. "Dat heeft te maken met elektrische telbord-systemen die verplicht zijn. We hebben extra vrijwilligers nodig als 'ballenjongens', het veld moet een bepaalde tijd voor de wedstrijd al beschikbaar zijn. Ook worden er andere eisen aan de ruimte rond het veld gesteld en dergelijke". licht Volkerink toe.

Opmerkelijk

Opmerkelijk is dat beide ploegen in het verleden ook al eens, zonder ervoor te spelen, op Topdivisie-niveau uit mochten komen. In september 2018 'promoveerde' Sudosa ook al eens naar de Topdivisie zonder ervoor te spelen. Toen nam het, na loting, de plaats in van Cito uit Zeist dat geen volwaardig team op de been kon brengen. In 2017 dreigde Olhaco uit de Topdivisie te degraderen. Maar omdat Alterno toen niet in de Topdivisie wilde spelen, mochten de Hoogeveners toch blijven.

Regionale of landelijke indeling?

De volleybalbond heeft nog niet bepaald of de Topdivisie's straks per regio ingedeeld gaan worden of dat het één grote landelijke competitie wordt.

"Ik zou het zonde vinden als ze noord en zuid zouden gaan opsplitsen. Hoewel het meer reizen en dus meer reiskosten betekent, is het een extra prikkel voor ons om tegen 'onbekende' ploegen te spelen, aldus Noordijk. Volkerink ziet ook liever een mix van alle ploegen door het hele land.

Verbreding pyramide

De Nevobo komt met de extra poule in de Topdivisie om de pyramide onder de eredivisie te verbreden. In theorie zou je daardoor meer doorstroming kunnen krijgen naar het hoogste niveau. Maar het is nog maar de vraag of dat het effect zal zijn volgens Noordijk. "Aan de eredivisie worden behoorlijke eisen aan bemensing en financiën gesteld. Dat is voor veel clubs een stap te ver." Volkering vult aan: "Ik neem aan dat er nu in ieder geval wel dat aan het eind van de competitie play-out-wedstrijden worden gespeeld en dat er minimaal twee ploegen promoveren naar de eredivisie. Anders wordt het er niet aantrekkelijker van."

Competitie ligt stil

Door de coronacrisis heeft de volleybalbond op 18 maart al besloten om de competitie per direct te beëindigen. De laatste speeldatum stond gepland op 18 april. Zowel in Assen als in Hoogeveen wordt nu alvast vooruit gekeken naar volgend seizoen.

Volgend seizoen

"We zijn volop bezig om een nieuw team te formeren. Er zijn wat mannen die stoppen. Het is best lastig om in deze coronatijd nieuwe spelers te testen. Even meetrainen zit er nu niet in. Maar de kern van ons team blijft wel behouden", besluit Noordijk.

Ook Volkerink is al volop bezig met volgend seizoen. "Nu er duidelijkheid is staat m'n telefoon roodgloeiend en kunnen we afspraken gaan maken met spelers. Bij ons vertrekt één speler en zoeken we versterking op drie plekken. Ik hoop dat daar volgende week meer duidelijkheid over is."