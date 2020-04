Drents bedrijvenloket biedt luisterend oor voor ondernemers

Bij veel bedrijven ligt alles stil. Denk maar aan de horeca, sommige detailhandel en de recreatiesector. Er is dus geen inkomen en ondernemers vrezen voor de banen van het personeel en het voortbestaan van hun bedrijf.

Een luisterend oor

De overheid heeft meerdere maatregelen genomen om ondernemingen te steunen. Soms eenvoudig, maar soms ook ingewikkeld. Het ondernemersloket krijgt daar veel vragen over. Maar misschien nog wel belangrijker volgens projectleider Floortje van Aken is het luisterend oor. "Je wil soms ook even met iemand praten die luistert naar alles wat je voor je kiezen krijgt en die ook de paniek misschien even kan opvangen."

Van Aken zegt dat de adviseurs zo veel mogelijk de ondernemers helpen. "Je merkt dat het om drie zaken gaat. Acute problemen, problemen op termijn vanwege teruglopende orderportefeuilles en de kapitaalmarkt raakt op slot. Banken krijgen heel veel vragen over kredieten en zijn heel voorzichtig en kritisch over vragen."

Het wordt best spannend om te zien hoe de recreatiesector wordt gecompenseerd. En vooral; hoe lang gaat het duren." Floortje van Aken

Volgens Van Aken kan de Drentse economie een stootje hebben. Maar daar zitten ook grenzen aan. "Ik ben wel bezorgd over de recreatiesector. Die hebben nog niet te maken met gedwongen sluiting, maar hebben wel met een heleboel restricties te maken. Ze hebben ook veel seizoenskrachten in dienst. Het wordt best spannend om te zien hoe deze sector wordt gecompenseerd. En vooral; hoe lang gaat het duren."

Het loopt volgens het loket IkbenDrentsOndernemer storm bij gemeenten voor de aanvraag van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Dat is een inkomensondersteuning tot het sociaal minimum voor een periode van maximaal drie maanden. "Ik hoorde van verschillende gemeenten dan het storm loopt. In de kop van Drenthe zo'n 1700 aanvragen, In het Zuidoosten van Drenthe zo'n 700 en in de regio Hoogeveen ook al snel zo'n 600 aanvragen."

Op zoek naar een nieuwe markt

Ondernemers worden ook inventief en zoeken naar nieuwe markten. Watter uit Assen is daar een voorbeeld van. Zij maken nu flesjes met desinfecterende middelen. In Emmen is een bedrijf begonnen met het fabriceren en lasersnijden van kunststof kassaschermen.

Van Aken en de adviseurs zien dat er gezocht wordt naar nieuwe kansen. Ook bijvoorbeeld in de fabricage van medische beschermingsmiddelen. "Het staat niet stil. Het is mooi om te zien dat er veel veerkracht zit in de Drentse bedrijven. Maar we moeten ons wel realiseren dat dit niet vanzelf gaat nu." IkbenDrentsOndernemer gaat vanaf vrijdag van start met een aantal webinars, waarbij ondernemers de kans krijgen online vragen te stellen.