Gemeenteraad Midden-Drenthe binnen 20 minuten klaar

"Het coronavirus houdt ons allemaal in de greep en dat betekent dat we op deze bijzondere manier vanavond vergaderen," met deze woorden opende burgemeester Mieke Damsma de vergadering. "We nemen de maatregelen in acht en zitten keurig op anderhalve meter afstand. Het is een persoonlijke afweging wie er vanavond aanwezig wilde zijn."

Spoedgeval

Met een kleine meerderheid, een 'quorum' in politieke termen, werd vanavond in een recordsnelheid stukken besproken. Van de 23 raadsleden meldden zich vanavond 12, plus de burgemeester, minstens 1 wethouder, de griffie en de catering van de gemeente. Naast enkele hamerstukken stond er één bespreekstuk op de agenda waar de raad een besluit over moest nemen: de huisvesting van arbeidsmigranten. En dat stuk kon volgens burgemeester Mieke Damsma niet wachten.

"Met het college hebben we besloten om het presidium te vragen de vergadering door te laten gaan. Wat ons betreft lag er een bespreekstuk met spoed en dat kon alleen door de raad besproken worden, dat kon niet als mandaat door het college zelf."

Rudie Weima van GroenLinks zit als commissievoorzitter in het presidium: "De regels zeggen dat in spoedeisende gevallen raadsleden bij elkaar moeten komen. Het college heeft besloten dat dit een spoedeisend geval is."

Weima vindt het niet erg om voor 20 minuten te komen. "Ik ben gekozen als volksvertegenwoordiger en voel me fit. Heel veel mensen moeten gewoon naar hun werk, dan kunnen wij als raadsleden in deze tijd niet in ons holletje kruipen".

Boycot

Maar niet alle partijen delen die mening. Lokale partij Gemeentebelangen Smilde, Beilen, Westerbork boycotte de vergadering. Zij kozen er als gehele partij voor om niet aanwezig te zijn. "Omdat naar onze mening: 1. De raad een voorbeeldfunctie heeft en dat vergaderen op dit moment niet gewenst is; 2. Binnenkort digitaal vergaderen en stemmen mogelijk is; 3. De agenda niet van dien aard is, dat buitengewone spoed vereist is", meldden zij in een brief voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering.

Het beleid rondom huisvesting van arbeidsmigranten is in 2016 vastgesteld en nu gedateerd vindt het college. "Er is in de afgelopen jaren veel gebeurd op dit gebied. Nu worden we met onze neus op de feiten gedrukt omdat het aantal arbeidsmigranten best hoog is. Gezien de huizenmarkt zorgt dit toch wel voor overlast", vertelt Damsma. Het voorstel om een onderdeel uit het beleid te bevriezen werd unaniem aangenomen.

Digitaal

Vanaf volgende maand hoopt de gemeente de vergaderingen digitaal te kunnen doen. Dit voorstel kon volgens de burgemeester ook geen maand vooruitgeschoven worden. "Het onderwerp stond al eerder op de planning en is toen vooruitgeschoven. Het seizoen begint ondertussen al en anders worden we ingehaald."