Coronatips: Zo doe je je haar in tijden van corona

Voor haar klanten heeft ze verfpakkertjes samengesteld, zodat ze in elk geval zelf hun uitgroei kunnen bijwerken. Alles zit erin: uitleg, een verfbakje, verf, een kwastje, handschoenen en een kapmantel. "Het is belangrijk dat je alleen de uitgroei verft, alleen dat wat donker is", legt Tulay uit.

Knippen raadt ze in eerste instantie af. Maar als je het dan tóch wil doen, knip dan alleen de puntjes. "En knip je haar droog", voegt ze daaraan toe. "Als nat haar droogt, ziet het er heel anders uit." Ook is het belangrijk een echte kappersschaar te gebruiken. "Die heeft meer grip, waardoor je geen hakken krijgt."

Heb je een pony? Dan kun je die best bijknippen. Ook hier geldt: als je haar maar droog is. Wat je volgens Tulay echt niet moet doen, is een pony knippen terwijl je er nog geen hebt. "Dat gaat gegarandeerd mis!"

'Pas op met de tondeuse'

Mannen moeten hun haar vooral lekker wild laten, vindt Tulay. "Maar als ze echt ijdel zijn, dan kunnen ze het haar rond de oren vrijmaken." Lukt dit je niet zelf? Dan kun je je partner vragen een handje te helpen, adviseert Tulay. "En als ze er echt helemaal zat van zijn, dan kunnen ze de tondeuse gebruiken. Maar pas op dat je geen strepen en hakken krijgt."

Al met al is het allemaal nogal risicovol. "Wij zijn er niet voor niets", glundert Tulay. Ze adviseert daarom vooral niet al te veel te doen, de komende weken. "Verzorg je haar goed, met professionele producten. Wacht nog even, en ga weer naar de professionele kapper zodra dat kan. Wij zullen de boel weer tiptop in orde maken."