Twee Drenten op kandidatenlijst D66 voor Tweede Kamerverkiezingen

De 44-jarige Paulusma groeide op in Odoorn, maar startte haar politieke carrière in de gemeenteraad van Groningen. Sinds 2021 zit ze namens D66 in de Tweede Kamer. De 31-jarige Koops komt ook uit de zuidoosthoek. De Emmenaar is momenteel fractievoorzitter in de gemeenteraad.