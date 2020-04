Drents aspergeseizoen opent met asperge drive-in

Nieuw is het niet, maar bijzonder is het wel. Massaal richten ondernemers drive-ins in, zodat klanten op een veilige manier producten kunnen afhalen. Op Huis ter Heide kan dat nu ook bij aspergeteler Hoorn.

Het is nog vroeg in het aspergeseizoen, maar de eerste asperges, van de verwarmde velden, kunnen nu vanuit de auto gehaald worden.

Druk

"We hebben natuurlijk een winkel hier, maar als je op drukke dagen de winkel vol hebt staan; dat is natuurlijk niet de bedoeling", legt aspergeboer Hermen Hoorn uit. Hij dacht eens na over het probleem en kwam toen met de drive-in. "Het is hier op sommige dagen wel eens heel erg druk en dan loop je gewoon tegen de grenzen aan van je bedrijf." Met de drive-in hoopt hij de drukte in de winkel wat te verminderen.

Aspergeteler Hermen Hoorn kan klanten nu veilig voorzien van groente

Kop d'r veur

"Dat is denk ik ook wel belangrijk", zegt Hoorn, "dat we toch moeten proberen om zo positief mogelijk te blijven. Als je dan wat nieuwe ideeën probeert, dan is dat weer een stukje positiviteit." In ieder geval stemt het Hoorn vrolijk dat het eerste witte goud weer in volle glorie in de winkel ligt.

"Wie weet werkt dit zo goed dat we zeggen dat het voor herhaling vatbaar is", grapt Hoorn over de drive-in.