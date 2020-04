Assen opent nieuwe tunnel De Maten zonder feestje

En dat terwijl de nieuwe auto, fiets- en voetgangerstunnel het sluitstuk is van het miljoenenproject FlorijnAs dat Assen vooral aan de oostkant jarenlang op de kop zette. De bouw van tunnel De Maten kostte 7,2 miljoen euro.

Niet meer wachten voor trein

In september 2018 begon de bouw van deze nieuwe spoortunnel, die de Europaweg-Zuid verbindt met de Dennenweg in Assen-Oost. De tunnel is gebouwd in opdracht van de gemeente en Prorail en zorgt voor een betere bereikbaarheid van Assen-Oost. Dankzij de onderdoorgang hoeft verkeer niet meer te wachten voor treinen die station Assen naderen of er juist van vertrekken, maar kan het rechtstreeks de wijk in of uit.

Wethouder Harmke Vlieg is blij met resultaat: "Het is fijn dat de nieuwe onderdoorgang nu klaar is. Het zorgt voor een goede verbinding voor met name Assen-Oost en het nieuwe Woonpark Diepstroeten. Ook zal het verkeer in de omgeving beter verdeeld worden."

Derde ontsluitingsweg

Want met de tunnel komt er een derde volwaardige verbinding bij naar de oostkant van Assen, via de Europaweg en de Overcingellaan. Die was ook nodig. Met de bouw van Woonpark Diepstroeten op het terrein van gehandicapteninstelling Van Boeijen is Assen-Oost de laatste jaren fors gegroeid. In totaal is er plek voor 400 woningen.

(tekst gaat verder onder de foto)

Nu nog staan er hekken voor tunnel De Maten in Assen, maar op 9 april gaan die weg (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Liever met omwonenden

Veel liever had Vlieg het openingsmoment van de tunnel gevierd met omwonenden en alle betrokkenen, in plaats van een geruisloze ingebruikname. "Maar door de coronacrisis gaat dit nu niet. We gaan de tunnel nu eerst maar gewoon in gebruik nemen", zegt ze.

Ook Prorail is tevreden dat de spoortunnel klaar is. "Als ProRail streven we zoveel mogelijk naar ongelijkvloerse kruisingen van weg en spoor. Die zijn het meest veilig en comfortabel voor trein- en wegverkeer. Mooi dat we hier deze verbinding zo konden realiseren", zegt regiodirecteur Dorothé Wennekendonk van Prorail.

Na Pasen afwerking

Donderdagmiddag gaat de tunnel om 13.00 uur open voor auto's, fietsers en voetgangers. Maar het werk is nog niet helemaal klaar. Zo worden na Pasen de tunnelwanden nog afgewerkt met natuursteen. De bouwer heeft hier nog een aantal weken voor nodig. Ook de Dennenweg wordt nog aangepakt.

Tunnel De Maten is zo'n 220 meter lang. Na de zomer wordt er nog het lichtkunstwerk 'Spoor van Water' geplaatst. Dat kost 81.000 euro.

Afronding FlorijnAs

Met afronding van tunnel De Maten, en ook de laatste aankleding van het nieuwe station, eindigt dit voorjaar het ontwikkelingsproject FlorijnAs. Dat ging ruim tien jaar geleden van start. Inmiddels is er voor 200 miljoen euro geïnvesteerd in een betere bereikbaarheid van de provinciehoofdstad voor auto, trein, fiets en boten. Grote projecten waren het weer bevaarbaar maken van het Kanaal (Blauwe As), bouw van het nieuwe NS-station, de Overcingeltunnel, en de extra TT-afslag bij de A28.

Het project is grotendeels gefinancierd met rijksgeld dat het Noorden in 2007 kreeg ter compensatie voor het afblazen van de Zuiderzeespoorlijn. Twee miljard euro kreeg het Noorden. Ook Assen profiteerde daar flink van mee.

FlorijnAs-congres uitgesteld

De gemeente Assen had de afsluiting van het FlorijnAs-project op 15 april willen vieren met het speciale congres 'De Stad van Morgen' voor middelgrote steden, gepresenteerd door Twan Huys. Maar ook dat gaat vanwege de coronacrisis niet door. Toch betekent uitstel volgens de gemeente geen afstel. Er is een nieuwe datum voor het congres vastgesteld en dat is een jaar later, namelijk woensdag 7 april.

Lees ook: