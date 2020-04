'Tweede kerst' aangebroken voor pakketbezorgers

Visser werkt al 33 jaar als pakketbezorger. Sinds ongeveer een half jaar is ze in de regio Gieten aan het werk. Als parttimer wordt ze deze dagen fulltime ingezet. "We hebben nu wel zieken waarvoor vervanging moet worden geregeld. Nu hebben we ook een heleboel studenten die niet naar school gaan en ook vrij zijn. Die kunnen gelukkig bijspringen. En als ik kan, dan ga ik extra werken."

Iedereen thuis

En ook op andere manieren merkt PostNL de drukte. Zo ligt de auto iedere ochtend tot de rand toe volgestapeld met pakketjes. "Het is echt te vergelijken met de kerstperiode", licht Visser toe. "Maar het voordeel is wel dat bijna iedereen thuis is, dus al met al ben ik maar net iets langer bezig op een dag."

Visser houdt zich keurig aan de nieuwe veiligheidseisen. Ze legt het pakketje voor de deur. Stapt 1,5 meter naar achter en wacht totdat er wordt opengedaan. Iedereen begrijpt volgens haar de situatie. "Ze doen echt leuk tegen je. Ik krijg vaak de vraag of ik het nog een beetje vol kan houden. Vooral ouderen willen nu liever niet de deur uit en zo krijgen de mensen in elk geval nog wel hun spullen thuis."