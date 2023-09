Muggeninvasie: 'Gooi alle potjes met water in je tuin leeg'

's Nachts wakker worden door een zoemende mug naast je oor en 's ochtends allemaal muggenbulten ontdekken op je lichaam. Verschrikkelijk! Maar je kunt er beter maar aan wennen of er iets tegen doen, want een muggeninvasie dreigt. Niet alleen de komende week, mogelijk wordt het zelfs vaste prik in de toekomst.

Die natte zomer, we waren er helemaal klaar mee. Die heerlijke temperaturen waren daarom afgelopen week een uitkomst. Ook voor de neefjes, hoewel die ook gek zijn op regen. Of beter gezegd, dol zijn op stilstaand water in bloempotten, emmers en regentonnen. Het gevolg is dat we nu met een muggenexplosie zitten.

Bioloog Arnold van Vliet van de Universiteit van Wageningen spreekt van een unieke situatie. "Die aanhoudend warme temperaturen in september, dat hebben we nog niet eerder gehad. Daardoor hebben we nu te maken met veel muggen. Veel meer dan normaal in deze tijd." Bovendien veroorzaken de muggen ook veel overlast. Dat is te zien op de muggenradar

'Broedplaatsen zitten vol'

Dat er op dit moment veel neefjes zijn, is volgens Van Vliet logisch. "In juli is het gaan regenen. Daardoor zijn de broedplaatsen vol geraakt. De afgelopen, extreem warme week heeft de larvenontwikkeling een enorme impuls gegeven. Daardoor is er nu een extra generatie muggen, die er normaal nooit was gekomen. En met het warme weer dat er in het weekend aan zit te komen, is het mogelijk dat er nog een generatie muggen komt."

Normaal gesproken zouden muggen rond deze tijd al van die trage neefjes zijn die je in de herfst regelmatig op een muur ziet zitten. Maar de larven die nu uit de broedplaatsen kruipen, zijn volgens de bioloog nog steeds op zoek naar bloed. "Als de temperaturen zo aanhouden, dan kunnen muggen voorlopig voor overlast blijven zorgen."

Hoe kun je voorkomen dat er nog meer muggen bij komen? Van Vliet raadt mensen aan om eens in de tuin te kijken. "Staan daar potjes, bakjes of emmers met daarin water? Gooi die dan leeg. In een liter water kunnen namelijk honderden larven zitten." Ook regentonnen zonder deksel zijn een broedplaats van muggenlarven. "Zolang er geen deksel op zit, leggen muggen hier hun eitjes. Dus zie je er allemaal larven in zwemmen, dan is het ook tijd om de regenton leeg te gooien."

Westnijlvirus

Met de opwarming van de aarde is er steeds vaker aandacht voor het opslaan en het langer vasthouden van water. Allemaal broedplaatsen voor muggen. Daar komt bij dat dat door de hogere temperaturen ook exotische ziekten naar Nederland komen, zoals het Westnijlvirus. Dit virus wordt verspreid door muggen en werd in 2020 voor het eerst geconstateerd in Nederland.