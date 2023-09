Makers van film over Vincent van Gogh zoeken noordelijk acteertalent

Vincent van Gogh is deze maand overal. 140 jaar geleden stapte hij in Hoogeveen uit de trein en bracht drie maanden door in Drenthe. Over zijn tijd hier maakt Zuidoost Drenthefilm- een speelfilm. Klein probleempje: de actrice voor de hoofdrol is nog niet gevonden.

De film moet een inkijkje geven in Vincents verblijf in de provincie, legt regisseur Sander Blom uit. "Het is een film die inzoomt op de drie maanden die Van Gogh doorbracht in Drenthe. Een behoorlijk vormende periode in Van Goghs leven. Hier besloot hij zich op een bestaan als kunstenaar te richten."

11 september 1883

Op 11 september 1883 komt Vincent van Gogh per trein aan in Hoogeveen. Op 5 december van datzelfde jaar verlaat hij Drenthe weer. Het landschap, de bewoners en de oorspronkelijkheid van Drenthe maken grote indruk op hem. Hij legt dit vast in circa 5 schilderijen, 20 tekeningen en 23 brieven, waarvan de meeste gericht zijn aan zijn broer Theo.

Over die tijd wil Zuidoost Drenthe film een speelfilm maken. "Een redelijk rustige film, waarin het Drentse landschap eigenlijk ook echt een van de hoofdpersonages is." Dit najaar moeten de opnames plaatsvinden, om zo in hetzelfde jaargetijde als Van Gogh de beelden te schieten.

Jong acteertalent