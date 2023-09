Vrouwenvoetbal FC Groningen naar Assen? 'Waanzinnig veel supporters uit Drenthe'

FC Groningen ziet Assen als optie om naar uit te wijken als het damesvoetbal verder professionaliseert. Dat stelt directeur Wouter Gudde in de RTV Noord-podcast De Koffiecorner.

De Groningers hebben nu een trainingsgroep met meiden onder de 13 en 14 jaar. De leeftijdscategorie daarboven - de onder-16 - speelt sinds dit seizoen voor het eerst ook competitiewedstrijden. De groep voetbalt tegen jongensteams die een jaar jonger zijn.

Plannen met vrouwenvoetbal

Afgelopen weekend speelde het team voor het eerst op Sportpark Corpus den Hoorn in Groningen-Zuid. "Deze wedstrijd was bijna onmogelijk in te plannen. Laat staan als er nog twee damesteams bijkomen", zegt Gudde.

Want FC Groningen heeft plannen om het vrouwenvoetbal verder uit te rollen. Zo is het de bedoeling dat er volgend al een beloftenteam komt. Het jaar daarna wil de club ook een eerste elftal hebben bij de dames. "Zoals het nu lijkt, wordt er een eerste divisie opgericht omdat meer ploegen mee willen doen", legt Gudde uit. "Er zijn nu twaalf teams in de eredivisie, dat zou betekenen dat wij in de eerste divisie beginnen en moeten promoveren."

Speelplek is een uitdaging

Behalve een financiële uitdaging, is het vinden van een speelplek dat ook. "We zullen er altijd wel voor kiezen om een aantal wedstrijden in stadion Euroborg te spelen. Maar niet alle wedstrijden, want dat kan de grasmat ook niet aan."

FC Groningen zoekt naar een locatie waar getraind en gespeeld zou kunnen worden. "Want we moeten ook voldoen aan licentievoorwaarden die er ook in het vrouwenprofvoetbal zijn." Dan moet je denken aan bijvoorbeeld een tribune en een cameraplatform.

Assen?

Omdat het in de stad Groningen lastig is om ruimte te vinden, oppert Gudde Assen. "Dat ligt in Drenthe", wijzen de presentatoren van de podcast hem erop. Maar volgens Gudde is het helemaal geen gek idee. "De meeste supporters van ons komen natuurlijk uit de stad Groningen. Maar op plek twee staat Assen."

Binnen de provinciegrenzen blijven is dus niet per se heilig voor Gudde. "Ik snap het gevoel wel", beaamt hij. "Maar we zijn als club groter dan de provincie. Er komen waanzinnig veel van onze supporters uit het Noorden van Drenthe." Volgens Gudde komen ook veel speelsters uit Drenthe. "Assen zou dus een locatie kunnen zijn."