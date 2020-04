Politie bezorgd om groepsvorming vanwege mooi weer

"We snappen dat het heel aantrekkelijk is om naar buiten te stappen, maar dat is echt niet verstandig", zegt Naomi Hoekstra, politiechef Drenthe. "We moeten samen zorgen voor onze gezondheid."

Extra controle op drukke plekken

Buiten geldt het advies van het RIVM: houd anderhalve meter afstand van elkaar. Op plekken waar mensen bij mooi weer vaak samenkomen, zoals zwemplassen of parken, wordt extra gecontroleerd.



De politie werkt hierbij samen met bijzondere opsporingsambtenaren (boa's). Dit zijn handhavers van de gemeente, die ook boetes mogen uitschrijven.

Als blijkt dat er toch groepsvorming ontstaat, moet de politie optreden. Tot nu toe is dat in de meeste gevallen niet nodig. Een enkele keer werden er boetes uitgeschreven.



"We spreken de mensen eerst aan en de meesten reageren dan heel begripvol", zegt Hoekstra. "Als ze niet luisteren krijgen ze eerst een waarschuwing en als ze daarna nog niet luisteren kan een boete volgen."

Hoge boetes

Sinds donderdag 26 maart is een noodverordening van kracht, waardoor de politie de kabinetsmaatregelen kan handhaven. Dat betekent dat de politie een bekeuring kan uitschrijven aan groepen van drie of meer personen die minder dan anderhalve meter afstand houden. Personen van 16 jaar en ouder kunnen een boete krijgen van 390 euro en jeugd tussen 12 en 15 jaar van 95 euro.



Kinderen jonger dan 12 jaar mogen wel buiten spelen met elkaar. Een gezin met drie of meer personen is ook niet strafbaar.