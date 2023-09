Verwoestende brand in muziekbedrijf Klazienaveen krijgt Henk Busscher niet klein: 'Gaan voor herbouw'

In nood leer je je vrienden kennen

Al tijdens de brand schiet Busscher meteen in de overlevingsmodus: "Toen ik bij de brand stond toe te kijken, keek ik in mijn hoofd al verder. De hele zaak is verloren, hoe nu verder?" Gelukkig voor Busscher stond hij er niet alleen voor. Als je in ware nood je echte vrienden leert kennen, dan mag hij zich gezegend voelen.

Links en rechts worden hem en Jeanet de helpende hand toegereikt. "Vrienden hebben ons geholpen aan een tijdelijke woning. Hun zoon is voorlopig uit huis, waardoor we er drie maanden kunnen verblijven. Ook hebben de ondernemers hier in Klazienaveen ons kleding gegeven, want ja, we hadden alleen nog maar wat we aanhadden."

Een collega-ondernemer heeft Busscher een bedrijfsruimte op het industrieterrein Emmen aangeboden als tijdelijk alternatief voor zijn muzieklessen. Instantie en winkels zijn bereid om hem instrumenten te leveren of lenen, zodat hij zo snel mogelijk weer van start kan. "En oud-leerlingen zijn een crowdfundingactie gestart. Ik weet het precieze bedrag nu niet, maar volgens mij loopt het wel aardig lekker. Want er komt nu ook geen geld binnen." Ook bieden leveranciers aan om bestellingen die normaal via Busscherdrums lopen, de spullen rechtstreeks naar zijn klanten te sturen. Want een opslagruimte, is er ook niet meer.

Ook wil Busscher zo snel mogelijk weer de lessen gaan oppakken. Een gepland optreden in Meppen aankomend weekend gaat ook door. "Het is heerlijk om het van mij af te drummen. Ik heb daar ondanks de situatie ook veel zin in", zegt hij. "Een week later spelen wij hier in de omgeving."

Cesar Zuiderwijk

Zelfs Cesar Zuiderwijk, drummer van de Golden Earring die bij Busscher wel eens een clinic heeft gehouden, meldde zich ook bij Busscher. "Hij zei: zodra je weer open bent, kom ik langs. We spelen gratis, doen een clinic. Wat jij wilt. Te gek, toch?" Hartverwarmend vindt Busscher al die spontane steunbetuigingen.