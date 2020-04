Scholen en verenigingen in Westerveld zijn inkomsten inzameling oud papier kwijt

Het college heeft dit besloten. Tot op heden werd oud papier ingezameld door scholen en verenigingen. Een aantal scholen is er mee gestopt, omdat ze voor het inzamelen wagens van een bedrijf uit Staphorst gebruiken. Maar dit bedrijf heeft brand gehad en moet wagens van elders inhuren. De extra kosten zijn voor de scholen.

De prijs van oud papier is bovendien zo laag dat het niet loont om met deze extra kosten oud papier in te zamelen. De scholen en verenigingen die nog wel inzamelen zetten een bedrijf uit Oude Pekela in om het papier op te halen. Zij hebben de extra kosten niet.

Kwetsbaar systeem

Op dit moment wordt er in de gemeente geen oud papier ingezameld vanwege de uitbraak van het coronavirus. "Dat laat ook de kwetsbaarheid van het systeem zien", zo schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad.

Het college, onder aanvoering van wethouder Henk Doeven, heeft zonder de inzamelaars in de gemeente op de hoogte te stellen van het voorstel nu besloten de inzameling over te nemen. Afvalinzamelaar ROVA zal de containers in de gemeente verspreiden en het oud papier inzamelen.

"Het college wil de verenigingen en scholen niet passeren met dit besluit en had al een bijeenkomst gepland om het (toen voorliggende) besluit voor te leggen. Op 23 maart 2020 stond deze bijeenkomst gepland. Helaas kon deze bijeenkomst in verband met de coronacrisis niet door gaan."

Gemeente denkt mee over manieren om geld te genereren

De verenigingen en scholen hebben vaker een voorstel gehad om het inzamelen van oud papier over te dragen aan de gemeente. Tot op heden is daar fel tegen geprotesteerd. De inkomsten worden door de scholen bijvoorbeeld gebruikt voor schoolreisjes en andere zaken. Die inkomsten zijn ze straks kwijt. "Zodra de situatie genormaliseerd is gaan we in gesprek met de verenigingen en scholen over de mogelijkheden voor het genereren van inkomsten."

De inwoners van Westerveld gaan, zo is de verwachting van het college, tien euro per jaar extra betalen aan afvalstoffenheffing voor het ophalen van oud papier. De containers kosten de gemeente zo'n 30.000 euro.

Oppositie wil debat in de raad

De eerste vragen vanuit de gemeenteraad liggen inmiddels bij het college. De PvdA en het CDA voelen zich in deze discussie gepasseerd. Er is geen debat over geweest in de gemeenteraad. Alleen een mededeling van wethouder Doeven dat hij zou kijken naar een oplossing.

"Tijdens de discussie rondom een andere wijze van inzamelen en scheiden van afval is keer op keer door het college verzekerd dat het voor oud papier niet aan de orde is om deze inzameling te wijzigen. Ook toen er schriftelijke vragen en rondvragen door verschillende politieke partijen zijn gesteld inzake de inzameling ontkrachtte de wethouder dit gerucht", schrijven de twee partijen.

PvdA en CDA willen dat het college het besluit uitstelt om er eerst in de gemeenteraad over te debatteren.