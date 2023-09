Coevorden sluit drugspand in Dalerpeel

Burgemeester Bergsma van de gemeente Coevorden heeft een woning aan de Steigerwijk 11 in Dalerpeel voor drie maanden gesloten. In de schuur bij de woning is een hennepkwekerij ontdekt.

De gemeente Coevorden wil met de sluiting de drugscriminaliteit in en om de woning stoppen. Door de sluiting hoopt Bergsma het leefklimaat er weer veilig te maken en wordt de bekendheid als plek in het drugscircuit doorbroken. De gemeente denkt dat hiermee de kans op terugkeer van illegale activiteiten in het pand sterk is verkleind.