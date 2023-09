Man (27) die verdacht wordt van het doden van zijn baby mag zaak thuis afwachten

De 27-jarige man uit Assen die wordt verdacht van doodslag op zijn twaalf weken oud zoontje mag het proces thuis verder afwachten. Zijn voorarrest is geschorst, wel moet hij zich aan bepaalde voorwaarden houden. Dat bepaalde de rechtbank vandaag tijdens een inleidende zitting.

Op eerdere voorbereidende zittingen ontkende de man dat hij zijn eigen kind vorig jaar in oktober zou hebben gedood. Het zoontje was van de commode gevallen en ernstig gewond geraakt, verklaarde hij. Het jongetje overleed aan de gevolgen van hersenletsel. De Assenaar was op dat moment alleen met zijn kind.