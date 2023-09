Zorgen bij PvdA over mogelijke verkoop van NAM

De PvdA-fractie in de Tweede Kamer is bezorgd over de mogelijk verkoop van de NAM in Assen aan Tenaz Energy. Vorige week meldde persbureau Bloomberg dat NAM-aandeelhouders Shell en ExxonMobil in gesprek zouden zijn met het Canadese bedrijf.

Het is al langer bekend dat de aandeelhouders de NAM willen verkopen, omdat de gaskraan in Groningen wordt dichtgedraaid. Tweede Kamerlid Henk Nijboer vindt dat de NAM en de aandeelhouders "de hielen dreigen te lichten". Hij wil daarom van van staatssecretaris Hans Vijlbrief weten hoe hij ervoor zorgt dat alle partijen "tot in de lengte van jaren aansprakelijk blijven voor de schade en versterking in Groningen".

Opsplitsing

Nijboer is bang dat de NAM wordt opgeknipt in kleinere stukken en dat de toekomstige verantwoordelijkheid voor het aardbevingsgebied ook versnippert. "Want kunt u doen om verkoop en opsplitsing te verhinderen?", vraagt hij zich af. Ook wil hij dat Vijlbrief alles in het werk stelt om de partijen aansprakelijk te houden.

Vorig jaar september zei Vijlbrief al dat de verkoop van de NAM geen gevolgen heeft voor de afhandeling van alle schade. Toen werd overigens alleen nog gesproken van de verkoop van kleinere olie- en gasvelden. Het grote Groningenveld en de ondergrondse opslagen in Norg en Grijpskerk werden toen nog uit de verkoop gehouden. Of dat een jaar later nog steeds zo is, is niet duidelijk.