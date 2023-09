Bijna geen tickets verkocht: streep door Siepelrock

Siepelrock, het festival van Mooi Wark, gaat begin oktober niet door. Na meerdere succesvolle edities in Pesse, zou het evenement dit jaar voor het eerst in Grolloo worden gehouden, maar de kaartverkoop valt tegen.

"We hebben tot nu toe zo'n 200 tot 250 tickets verkocht", zegt drummer Dennis Hendriks van Mooi Wark en organisator van Siepelrock. "We hadden minimaal 1.500 kaartjes moeten verkopen om de begroting gedekt te krijgen. Daarom hebben we nu ervoor gekozen om de stekker eruit te trekken. Op dit moment is de schade enkele duizenden euro's. Hadden we het door laten gaan, hadden we de toekomst van twee bedrijven en drie gezinnen op het spel gezet."

In de goede jaren trok Siepelrock ongeveer 2.500 bezoekers. Maar de verhuizing naar Grolloo heeft de organisatie geen succes gebracht. Toch denkt Hendriks niet dat dit met de locatie te maken heeft. "We zien dat alles duurder wordt, tanken en boodschappen. Dat kan hebben meegespeeld. Bovendien viel het evenement samen met het Mega Piraten Festijn in Klazienaveen en het Oktoberfest in Alteveer."

'We moesten een keuzen maken'

Naast Mooi Wark stonden onder meer The Dirty Daddies, Palemiger Spatzen en de Dutch Boys op het programma. "We hadden niet verwacht dat we direct tijdens de eerste editie in Grolloo zouden uitverkopen", vervolgt Hendriks. "Maar de kaartverkoop verliep nu heel moeizaam. Uiteindelijk moet je dan een keuze maken. Je hebt ook te maken met andere bands en leveranciers. Het klinkt niet heel chique, maar zakelijk moet je een streep trekken."

Het betekent in ieder geval nog niet het einde van Siepelrock. "Er is zeker een markt voor dit festival, dus ik zie zeker nog toekomst hierin", sluit Hendriks af.