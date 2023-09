Assen kiest vanwege natuur en stikstof voor duizend huizen bij Kloosterveen tot 2035

Na de 500 huizen van Kloosterakker, wil Assen tot 2035 nog eens 1.000 huizen laten bouwen bij woonwijk Kloosterveen. De uitbreiding komt aan de westkant Kloosterakker, waar alle kavels naar verwachting in 2026 verkocht en bebouwd zijn.

Daarmee schuift Assen met Kloosterveen steeds verder op richting de Norgervaart, en naar de gemeentegrens met Midden-Drenthe. Of er uiteindelijk in totaal 2.500 huizen in het gebied bijkomen, wat aanvankelijk de bedoeling was, is nog zeer de vraag.

"Een aanvraag voor 1.000 huizen in de volgende fase is kansrijker, dan een verzoek om 1.500 woningen", zegt woordvoerder Eddy Beuker van de gemeente. "En richting 2035 moeten we opnieuw bekijken wat dan de woningbehoefte is. Pas dan zal gekeken worden naar de volgende 1.000."

Natuurvergunning nodig

De gemeente moet voor de volgende uitbreiding een natuurvergunning bij de provincie Drenthe aanvragen. En op het provinciehuis ligt uitbreiding van Kloosterveen al zwaar op de maag. Natuurorganisaties hebben al langere tijd een conflict met het provinciaal bestuur over het verdwijnen van foerageergebieden voor beschermde ganzensoorten en kraanvogels, die in en rond het Fochteloërveen leven. Een vergunning voor nog eens duizend huizen in datzelfde plangebied, zal dan ook zeker niet zonder slag of stoot gaan.