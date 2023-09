Raad Coevorden valt over 'stampvoetend kind dat zijn zin niet krijgt'

Verbouwing Cultuurhuis

De gemeente schrijft in het raadsvoorstel dat na extra onderzoek blijkt dat er in het Cultuurhuis aan Kasteel 3 maar liefst zes theorielokalen bij moeten worden gerealiseerd. Volgens de berekeningen heeft De Nieuwe Veste nu 924 vierkante meter ruimte nodig. Die bestaat naast de onderwijsruimte dan ook uit een garderobe, kantine, toiletruimte per verdieping en flexplekken voor personeel. Buiten het Cultuurhuis moet een fietsen- en scooterstalling komen. De verbouwing van het pand kost dan ruim 700.000 euro.

In het geval van kunstonderwijs in het Cultuurhuis, kan nog maar een klein deel worden ingezet voor andere partijen. Iets als een culturele of economische broedplaats of werkplekken voor ambtenaren is dan niet of minder goed mogelijk.

Raad verbaasd over herhaling van voorstel

De raad is verbaasd over het feit dat de gemeente terugkomt op een eerder raadsbesluit. Jerry Stoker van PAC vergelijkt de school met een stampvoetend kind dat zijn zin niet krijgt. Wethouder Huizing weerlegt die aanname: De financiële onderbouwing was versnipperd in het vorige raadsvoorstel in januari. Onderzoek wijst nu uit dat er meer dan 500 vierkante meter aan onderwijsruimte nodig is aan Kasteel 3. Het heeft niks te maken met een stampvoetend kind."

"Het pand is ingericht voor kunst- en cultuuronderwijs, maar niet voor klassikaal kunst- en cultuuronderwijs waar de school het voor wil gebruiken", vervolgt de wethouder. "Is het geschikt voor onderwijs door particulieren? Ja. Is het geschikt voor klassikaal onderwijs? Nee."

Appels en peren

Henk Mulder (BBC2014) merkt op dat de geschetste bedragen van de extra kosten op een ander prijspeil gebaseerd zijn. De kosten van 1,7 miljoen euro extra aan kunst- en cultuur-onderwijsruimte in de nieuwbouw is nog volgens de markt van 2021, terwijl de kosten van ruim 700.000 euro volgens de huidige bouwkostprijzen zijn berekend.

Jerry Stoker (PAC) en Irma Talens (VVD) sluiten zich verbaasd bij Mulder aan: "Het is appels met peren vergelijken."

Wethouder Huizing geeft aan dat het meest actuele prijspeil van de gehele verbouwing van nieuwbouw in het najaar bekend is. Dan zit de eventuele extra bouwkosten voor kunst- en cultuur-onderwijsruimte daarbij in.

De raadsleden vragen zich daarop hardop af of dit dan wel het juiste moment is om over zo'n uitgave te besluiten. Wethouder Huizing: "Het is geen onwil van onze kant, om geen twee volledige scenario's uit te werken, maar het uitwerken hiervan staat niet in verhouding tot het bedrag dat gevraagd gaat worden."

Michel Blanken van de PvdA roept in navolging van CDA-raadslid Sandra Katerberg zijn collega-raadsleden op om eens in het Cultuurhuis te kijken, om zo in te zien dat er daadwerkelijk verandering nodig is voor goed onderwijs.

'Blijf maar doordrammen'

Talens: "We voelen ons gechanteerd met dit voorstel. Een broedplaats komt er niet als we hier niet mee instemmen, zo lijkt het. De gemeente hoeft niet op te draaien voor een inschattingsfout van De Nieuwe Veste", doelt ze op de benodigde 924 vierkante meter, in plaats van 500. "Welk signaal wil de gemeente afgeven? Blijf maar doordrammen, dan krijg je wel je zin?"

Stoker sluit zich bij de woorden van Talens aan. "Ik merk dat ik geïrriteerd raak doordat we weer een raadsvoorstel onder de ogen krijgen waarover we al hebben besloten. Wat ons betreft zijn we tegen."

