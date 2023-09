Zorggroep Drenthe stopt in de toekomst met de inzet van buitenlandse studenten

De Indonesische studenten zijn naar Nederland gehaald door Yomema (Your medical matchmaker), die het presenteert als een innovatieve manier om de personeelstekorten in de zorg in Nederland op te lossen. Yomema regelt de selectie in Indonesië. De studenten worden door opleidingsinstituut Avans+ uit Breda opgeleid tot Bachelor of Nursing International, een internationale titel die overeenkomt met hbo verpleegkunde niveau 6. Per regio zoeken Yomema en Avans+ samenwerking met regionale zorginstellingen. De studenten hebben in Indonesië een afgeronde opleiding in de zorg op mbo- of hbo-niveau. In Indonesië hebben ze een programma gevolgd van een half jaar in de Nederlandse taal en cultuur.