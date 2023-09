Akkervarkens winnen van exoten

Het akkervarken wint de strijd tegen de berenklauw en de Japanse duizendknoop. Dat concluderen varkensboeren Willem en Claudia van boerenbedrijf Akkervarken in Valthermond. Hun knorrige viervoeters weten wel raad met deze overlast gevende planten. Ze vreten ze namelijk zorgvuldig op.

Inmiddels wroeten de knorrepotten op 27 plekken in Drenthe en Groningen in de grond. Daar zoeken ze naar de reuzenberenklauw of de Japanse duizendknoop. "De wortels van de Japanse duizendknoop zijn wel twee meter lang", vertelt Willem Hempen van Akkervarken. "Die wortel zelf vinden ze niet lekker, maar de nieuwe scheuten wel, want die zijn lekker sappig."

Daardoor gaat de plant dood. "Maar je moet wel geduld hebben, want de akkervarkens hebben zo'n vier tot vijf zomers nodig voordat de Japanse duizendknoop helemaal weg is." De reuzenberenklauw gaat een stuk sneller. "Die zijn ze met twee zomers wel de baas. Dat komt omdat ze die met wortel en al op vreten."

Weten hoe het moet

Niet overal lukt het om de exoten uit te roeien, maar in Valthermond kunnen ze na een jaar of zes zeggen wat het geheim is. "Het draait allemaal om goed beheer. Weten wanneer je ze neerzet, de goede bijvoeding. Na een aantal jaren hebben wij die ervaring wel op gedaan."

Hempen en zijn collega Claudia van der Laan krijgen inmiddels uit heel Nederland de vraag of de varkens in te huren zijn. Maar de beesten blijven in het noorden. "Je moet 24 uur per dag bereikbaar zijn", legt Hempen uit. "En als er wat is, moet je er naar toe. Sowieso om ze te voeren, maar ook als er bijvoorbeeld eentje uitbreekt."