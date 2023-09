Streep door zesde editie Drentse scheurkalender: 'Niet te bolwerken'

Duizenden Drentse fotoliefhebbers sturen elk jaar hun mooiste kiekjes naar Hent Hamming op, in de hoop dat ze worden gekozen voor de jaarlijkse editie van de Drentse Scheurkalender. Dat wordt dit jaar echter per direct een halt toegeroepen. De editie van 2024 komt er niet, vanwege een gebrek aan sponsoren. "Op deze manier kan het er helaas niet meer uit."

Bedenker Hent Hamming stopte de afgelopen acht jaar ziel en zaligheid in de verschillende edities. Daarin kiest hij, samen met een jury, eigenhandig de beste foto's die Drenthe het beste weergeven. "Er is door de jaren heen in Drenthe een enorme community ontstaan die enthousiast over de vele Drentse foto's praat." De vraag naar een kalender was er dus wel degelijk, alleen de commerciële kant bleef achter.