Gemeente Assen stelt 70.000 euro beschikbaar voor hulp slachtoffers aardbeving Marokko

De gemeente Assen stelt één euro per inwoner beschikbaar voor hulp aan de slachtoffers van de aardbeving in Marokko. Het college van burgemeester en wethouders hebben besloten 35.000 euro te doneren aan het VNG Fonds voor ondersteuning aan Marokkaanse gemeenten. De andere 35.000 euro is beschikbaar ter ondersteuning van initiatieven vanuit de gemeenschap in Assen.