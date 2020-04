Steun voor evenementenbranche is nog een hele tijd nodig

De coronacrisis heeft in korte tijd in de evenementenbranche alles platgelegd. Spijkerman zorgt voor de inrichting van feestzalen en tenten in heel Nederland. Hij is ook betrokken bij de opbouw van verschillende grote festivals. Maar nu is het rustig. "Alleen maar annuleringen. Wel nog wat handel bij de ziekenhuizen, maar voor de rest ligt het stil. We hebben nog wat mensen aan het werk, maar dat is straks ook klaar."

Tenten bij ziekenhuizen

Spijkerman heeft onder meer gezorgd voor de inrichting van tenten bij de entree van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen. Die tenten gebruikt het ziekenhuis als een soort sluis. Aan het Isala Ziekenhuis in Zwolle heeft hij polsbandjes geleverd die eigenlijk bedoeld waren voor festivals.

De hele branche heeft te maken met de gevolgen van het coronavirus. Alles ligt stil en ook deze sector maakt gebruik van landelijke steunmaatregelen als dat kan. Volgens de Meppeler moet er wel nagedacht worden over de duur van ondersteuning van de sector. Anders vallen er flinke klappen. Meer dan in andere sectoren dreunen de effecten van 'stand-still' door in de evenementenbranche.

De annuleringen komen zelfs al binnen voor evenementen die in oktober zouden plaatsvinden. "In oktober hoop ik dat we weer wat handel krijgen. Ik schuif het steeds een maand op, maar ik moet het nog zien."

De kroegen zitten straks echt niet meer vol

Bovendien vraagt Spijkerman zich af hoe het straks zal gaan als Nederlanders weer wat meer bewegingsvrijheid krijgen. "Ik denk dat de festivalwereld gaat veranderen. De café's zitten straks echt nog niet vol en de festivals gaan niet meer lopen als vanouds. Ik denk dat het echt een pas op de plaats is voor iedereen."

Als bedrijven de crisis overleven, gaan ze nog niet direct feestjes organiseren, denkt de ondernemer. "Die gaan de hand op de knip houden. Het kon niet op met de evenementen. Daar hebben wij natuurlijk ook van geprofiteerd. Maar met evenementen gaat het straks ook anders. Dit wordt een hele lange zomer, vrees ik."

Helemaal stil zit Spijkerman niet. Ideeën zijn er nog wel om te zorgen voor inkomsten. Hij kocht ruim zestig spoelbakken en maakte daar losse handwasunits van. Die worden nu verhuurd aan scholen en bedrijven. Hoe hij aan het idee komt? "Ach een beetje gevoel er voor denk ik."