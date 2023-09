Elastiekendief teistert restaurant 't Schippershuus in Hoogeveen

"Geachte elastiekjesverzamelaar", zo opent restauranteigenaar Gelco Groote zijn hartenkreet op het Instagram-account van zijn Hoogeveense restaurant. Al vier jaar lang is Restaurant 't Schippershuus eens in de zoveel tijd het doelwit van een "elastiekendief". "Het zijn steeds van diezelfde elastieken, je kent ze wel, die je ook wel voor de tent gebruikt."

Afgelopen weekend was het opnieuw raak aan de Hoofdstraat in Hoogeveen. Toen verdwenen er acht elastieken in de binnenzak van de nog onbekende 'elastiekenroller.' Groote gebruikt dit type spinhaken voor de zeilen die hij sinds 2017 om zijn terras spant. Die zijn bedoeld om de terrasbezoekers uit de wind te houden.

Al bijna 200

"We zijn zo langzamerhand al zo'n 150 tot 200 elastieken lichter. Het gaat me helemaal niet om het geld hoor! Ze kosten maar 25 cent per stuk, dus daar vallen we geen bult aan, maar het begint nu een principekwestie te worden", zegt Groote, "er lijkt ook een of ander ritme in te zitten. Hij pakt ze om-en-om en neemt dezelfde kleuren mee. Dan laat hij de doeken altijd ongemoeid hangen".

Al vier jaar lang probeert het restaurant te achterhalen wie de man met de elastiekenverzamelwoede is, maar steeds lukt het niet om hem op beeld te vangen. Ook leidden meerdere aangiftes bij de politie niet tot het gewenste resultaat. Tot afgelopen weekend. Groote: "Om kwart voor elf kwam hij langs en kregen we hem vol op beeld, hij was wat schuchter, maar we hebben er nu een gezicht bij."

Oproep op sociale media

Vanmiddag plaatste de restauranthouder dan ook een oproep op de Facebook - en Instagrampagina van het restaurant. "We hopen dat dit bericht hem doet beseffen dat het nu ook een keer klaar moet zijn."