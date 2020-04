Zeshonderd Olympische kledingpakketten uit Assen jaar de kast in

"Er is meteen afgesproken dat die kleding volgend jaar gewoon gebruikt gaat worden. Alle landen zitten natuurlijk met hetzelfde probleem. Ook het logo van Tokio 2020 laten we er gewoon op staan", aldus Bert van der Tuuk van Sportconfex. "Wij hadden de boel op tijd klaar omdat wij in Europa produceren, maar een aantal grote sportmerken produceert in China. Na de lange lockdown daar, in verband met het coronavirus, zou het nog spannend geworden zijn of zij op tijd klaar zouden zijn voor de Spelen."

Wielerkleding

Ook voor het bedrijf van Van der Tuuk zijn het lastige tijden. In deze periode leveren ze ook veel wielerkleding aan profteams. "Normaal gesproken zijn er alleen al dertig man bezig met de Jumbo-Visma-wielerploeg. Tijdens de Tour de France rijden ze bijvoorbeeld weer in andere kleding dan tijdens de Vuelta. Daarnaast is het hele voorjaar geschrapt. Al met al kost dat ons ook veel", zegt de Drentse ondernemer.

Ondanks die financiële onzekerheid sterkt het hem dat bijna alle bedrijven wereldwijd in hetzelfde schuitje zitten. "Als het slecht gaat met het bedrijf, dan zou ik daar enorme stress van en slapeloze nachten van hebben. Die heb ik nu niet. De vibe is ook heel anders en iedereen heeft juist begrip voor elkaar, zowel leveranciers als klanten. Het heeft nu geen zin om op je strepen te gaan staan"

Polen

Van der Tuuk is al met al verantwoordelijk voor 150 tot 200 werknemers, verdeeld over Nederland en Polen. "In Polen is wel een lockdown. Maar in het dorpje waar wij zitten, is nog geen corona geconstateerd en kunnen we gewoon doorwerken. En ondanks dat de grenzen dicht zijn, kunnen wij onze producten gelukkig nog wel vervoeren."

Werktijdverkorting

Voor een deel van zijn Nederlandse personeel gaat hij werktijdverkorting aanvragen. "We hebben nog werk voor drie tot vier weken, dan houdt het wel op. We maken ook kleding voor grote bedrijven. Zij schorten bestellingen nu op en dat is begrijpelijk", zegt Van der Tuuk. "Ook de goede-doelen-tochten op bijvoorbeeld de Alpe d'Huez en de Mont Ventoux gaan nu niet door. Daar leveren we ook veel kleding voor. Maar alles ligt nu op z'n gat."

Zo lang het nog kan, wordt er doorgewerkt bij Sportconfex. Van der Tuuk: "We zorgen er gewoon voor dat alle opdrachten die we hebben straks klaar zijn. Als de boel weer vrijgegeven wordt, dan zorgen we dat we weer capaciteit en voldoende grondstoffen hebben om nieuwe opdrachten aan te nemen en dan snel te kunnen leveren. Niemand heeft dit ooit meegemaakt. Ik heb gelukkig een gezond bedrijf en we moeten maar zien hoe dit afloopt."