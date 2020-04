Bestuurder zorggroep na sterfgevallen: 'Laten we geen spook maken van corona'

"Ik kom geen handen tekort. Het is te doen. Maar het betekent wel dat we alle zeilen bij moeten zetten." Dat zegt Erwin Duits van de Raad van Bestuur van Zorggroep Noorderboog, waar op de locatie Kaailanden in Meppel drie bewoners zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Ook zijn zeker zes medewerkers besmet met het virus.

Voor de familie vindt hij het heel heftig. "Het virus veroorzaakt veel menselijk leed. We proberen dat te verminderen door bijvoorbeeld tablets in te zetten voor beeldbellen nu er geen bezoek meer over de vloer mag komen", zegt Duits. De familie van de overleden bewoners heeft volgens hem een vorm van afscheid kunnen nemen.

Geen nieuwe gevallen

Personeel werkt in beschermende kleding, wat er bijna net zo uitziet als de kleding van verpleegkundigen op de afdeling intensive care van een ziekenhuis. Bewoners van het verpleeghuis hebben vergevorderde dementie en blijven zoveel mogelijk op de kamer. Al is dat volgens Duits lastig bij deze doelgroep.

Op de locatie Kaailanden wordt niet meer getest op het virus. De hele locatie wordt behandeld als coronahaard. Op de andere locaties waar besmettingen zijn geconstateerd, een revalidatieafdeling en aanleunwoningen in Steenwijk, zijn er nog geen nieuwe gevallen die verschijnselen vertonen. Ook daar wordt niet getest.

Zwaar werk

Alleen personeel met lichte verschijnselen wordt wel getest. Voor zover bekend bij Duits komt het personeel van de Kaailanden niet op andere locaties. "We proberen personeel zoveel mogelijk op dezelfde locatie te laten werken. Maar in principe kan het personeel niet besmet raken, want medewerkers beschermen zichzelf en trekken hun kleding goed aan en uit. Ik zou willen dat we corona niet als een spook gaan zien. Natuurlijk is het vreselijk wat er gebeurt. Ik wil niets bagatelliseren, maar je kunt je tegen het virus beschermen. Al zitten we wel in de gevarenzone", aldus Duits.

Hij zegt dat het werk nu heel zwaar is voor het personeel. "De bewoners waar zij een band mee hebben, hebben soms corona en er zijn dus zelfs mensen aan overleden. Ik neem mijn petje voor ze af. Onze vakgroep psychologen is ook beschikbaar voor het personeel."

Genezing mogelijk

Bij de bewoners die zijn overleden speelden meerdere complicaties een rol, naast corona. Wat volgens Duits niet wil zeggen dat mensen bij de Kaailanden niet kunnen genezen van het virus. "Mensen herstellen ook hier van corona. Als iemand er aan overlijdt, is er meestal meer aan de hand. Maar ook al ben je zwak en oud, je kunt het overleven", zo zegt de bestuurder.

Hoe lang is het vol te houden om zo te werken? "Dat is moeilijk in te schatten. Het is een hele uitdaging. We doen een beroep op burenhulp. Dat hebben we ook hier voor elkaar over", aldus Duits. Hij wijst erop dat er ook mooie dingen gebeuren. Zo komen er mensen muziek maken en worden er bloemen en kaarten gebracht.

Hulptroepen

Het verpleeghuis zet stagiaires en vrijwilligers in om de bewoners te helpen met eten. Ook ondersteunt niet-zorgpersoneel bewoners bij de communicatie met hun familie via tablets. Dit gebeurt ook in beschermende kleding. Duits roept buurtbewoners op om zich aan te melden voor ondersteuning van het verplegend personeel. "Dat mogen ook mensen zonder verpleegkundige achtergrond zijn. Het kan zijn dat we niet meteen morgen bellen, maar pas op langere termijn."