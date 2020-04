Duitse minister wil strenge controles langs grenzen met Nederland

Er moeten in Duitsland ook langs de Nederlandse grens strenge eisen worden gesteld aan mensen die het land binnen willen. Dat wil de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Horst Seehofer, maandag in een kabinetszitting voorstellen, aldus het weekblad Der Spiegel.

Duitsland heeft al strenge beperkingen afgekondigd voor het inreizen uit Denemarken, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk en Zwitserland. Dat zou moeten worden uitgebreid naar Nederland, België Polen en Tsjechië, vindt Seehofer volgens Der Spiegel. Zo wil de minister de verspreiding van het coronavirus verder indammen.

Zwartemeer en Nieuw-Schoonebeek

Drenthe deelt meerdere grensovergangen met Duitsland. De drukste in onze provincie zijn die van de A37 bij Zwartemeer en de N382 bij Coevorden. Mocht het Duitse kabinet meegaan met de wens van minister Seehofer, dan zouden er voor het eerst sinds 1995 controles plaatsvinden tussen Nederland en Duitsland. In dat jaar werd het door Nederland ondertekende Schengenverdrag van kracht.

Langs de grenzen met bijvoorbeeld Frankrijk en Zwitserland houdt Duitsland sinds 16 maart al controles. Goederenvervoer kan wel doorgaan en ook forenzen mogen de grens over, maar verder vervoer tussen de landen is erg beperkt. Wel leidden de controles met die landen tot enorme files, met name bij de Duits-Poolse grens, waar mensen soms langer dan een dag in moesten bivakkeren. Langs de grenzen met Nederland houden onze Oosterburen al wat langer extra politiecontroles.

Burgemeesters van meerdere Duitse grensgemeenten riepen eind vorige maand bondskanselier Angela Merkel in een brief op om met premier Mark Rutte te overleggen over maatregelen tussen de twee landen. De burgervaders maken zich zorgen over Duitsers die nog winkelen in Nederland. In Duitsland zijn bijna alle winkels gesloten.

