Vier nieuwe Drentse coronapatiënten in het ziekenhuis

Het aantal Drenten dat is opgenomen in het ziekenhuis, of opgenomen is geweest, is de afgelopen 24 uur gestegen naar 48. Ten opzichte van gisteren zijn er 4 nieuwe ziekenhuisopnames, meldt het RIVM.

Inwoners van Borger-Odoorn, Hoogeveen, Tynaarlo en Westerveld zijn opgenomen in het ziekenhuis. Landelijk steeg het aantal ziekenhuis opnames met 502. Het dodental in Nederland als gevolg van het coronavirus liep op met 148 op naar 1487.

Tot nog toe zijn er vijf Drentse sterfgevallen gemeld, maar dat getal ligt mogelijk hoger. "Er zijn ook mensen die thuis of in een verpleeg- of verzorgingshuis aan het coronavirus overlijden", meldt de GGD. "Het merendeel van deze mensen is niet getest. Die sterfgevallen worden dus niet aan de GGD gemeld en komen niet in dit overzicht."

Besmettingen

Het aantal gemelde besmette personen in Drenthe steeg met 11 naar 171. Aangezien lang niet iedereen wordt getest, ziet de GGD dit niet als goede graadmeter voor de verspreiding van het virus.