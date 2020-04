Eerste Drentse Knarrenhof in 2022 bewoond

De stichting is het vorige maand in principe eens geworden met grondeigenaren gemeente Emmen en Lefier over de aankoop van het terrein aan de Meerstraat, op de plek van de huidige Meerstraatflats. In Emmen is volop belangstelling voor het eerste Drentse Knarrenhof. Inmiddels hebben zich al 123 huishoudens aangemeld voor een plek in Emmens eerste hofje.

24 woningen

Het Knarrenhof is een concept waarbij naoberschap centraal staat. Bewoners kijken actief naar elkaar om en helpen elkaar. Het Knarrenhof van Emmen bestaat straks uit 24 woningen, waarvan vier bestemd zijn voor starters. Lefier wil zeven sociale huurwoningen in het Knarrenhof afnemen om te verhuren. Er staan al wel twee hofjes in Zwolle en vorige maand is in Hardenberg met de bouw begonnen. Momenteel zijn er 18.500 inschrijvingen voor het concept, in 316 gemeenten.

Peter Prak van de Stichting Knarrenhof (Rechten: RTV Drenthe/Erwin Kikkers)

Bijpraten

Voorman Prak is blij dat er duidelijkheid is over de komst van het Knarrenhof naar Emmen. "Wij gaan belangstellenden nu zo snel mogelijk bijpraten over de ontwikkelingen. In verband met de coronacrisis is een voorlichtingsavond niet aan de orde. We zoeken we nog een manier om dit op een effectieve manier te doen."

Michel Laning woonde in de oude flats (Rechten: RTV Drenthe/Erwin Kikkers)

'Verbetering voor de buurt'

Het Knarrenhof komt dus op de plek van de oude flats in de wijk Emmermeer, die gesloopt worden. Michel Laning woonde er vijftien jaar en hij snapt wel dat ze tegen de vlakte gaan. "Dit was niet comfortabel meer. Het was koud: enkel glas, gaskachels. Je vernikkelde. Ik kom hier nu elke dag langs naar m'n huis, kijk omhoog en dan denk ik: 'Dag flat!' Maar het doet me niet zoveel meer. Het is niet emotioneel dat ik denk van: 'Goh, wat jammer'.

Dat er nu een Knarrenhof in de wijk komt, ziet de oud-bewoner wel zitten. "Het is een verbetering voor de buurt, denk ik."

De oude flats aan de Meerstraat in Emmen (Rechten: RTV Drenthe/Erwin Kikkers)

