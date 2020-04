Dierenambulance draait overuren: "We laten dieren niet in de kou staan"

Grote drukte bij de Dierenambulance Zuidwest-Drenthe. Vrijwilligers rijden af en aan met meerdere ambulances en gaan ook de provinciegrens over, omdat teams in Flevoland, Overijssel en Gelderland zijn uitgevallen vanwege de coronacrisis.

De Drentse vrijwilligers rijden normaal gesproken in de omgeving van Meppel en Hoogeveen. "Nu rijden we ook in hoek van de Noordoostpolder, van Urk tot Hardenberg en op een deel van de Veluwe", vertelt Magreet Pot, coördinator van de dierenambulance. Het team neemt deze regio's over omdat daar tijdens de coronacrisis alles plat ligt vanwege ziektegevallen bij vrijwilligers. "We hebben het enorm druk en proberen ritten zoveel mogelijk te combineren. Ook rijden we met twee ambulances, dat komt zelden voor", vult Pot aan.

Dieren niet in de kou

De ambulance rijdt niet minder vaak door het virus. "We laten dieren niet in de kou staan. We komen alleen niet meer bij de mensen thuis en vragen hen om het dier in een doosje voor de deur te zetten zodra wij er zijn. Dan pakken wij het bij de deur vandaan en gaat het mee naar ons verblijf." Ook haalt de dierenambulance dieren op waarvan het baasje het coronavirus heeft. "Onlangs brachten we een hond naar het pension omdat de familie te ver weg woonde om de hond te halen", vertelt Pot. Mede omdat bij haar ambulance ook vrijwilligers niet inzetbaar zijn, bijvoorbeeld doordat ze werkzaam zijn in de zorg, komt er extra druk op de ketel. "Maar vooralsnog kunnen we het goed bijbenen", concludeert de coördinator.

Financiële domper voor asiel

De dieren die worden opgehaald door de dierenambulance, worden in veel gevallen naar het asiel in Beilen gebracht. Ook daar is de situatie ineens heel anders door de ontstane crisis. "Er kunnen nog steeds dieren worden binnengebracht, maar we proberen contacten zoveel mogelijk te vermijden. We zijn gesloten voor bezoekers en de dieren komen het asiel niet meer uit", vertelt Alwin Tol namens het asiel.

"Nu is ongeveer dertig procent van de hokken bezet, maar we verwachten de komende periode meer drukte vanwege kittens die nu geboren worden. Ruimte is op dit moment het probleem nog niet, financiën zijn een grotere zorg. Er komt bijna niets meer binnen, maar we hebben wel flinke uitgaven", zegt Tol.

'Mensen kunnen nog wel bellen'

Magreet Pot van de Dierenambulance Zuidwest-Drenthe wil benadrukken dat mensen ondanks de drukte niet bang hoeven te zijn om te bellen. "Dat merken we wel, dat er minder telefoontjes komen vanuit Drenthe. Maar dat is echt niet nodig, want we zijn volledig inzetbaar en hebben allerlei voorzorgsmaatregelen getroffen om de bezoeken veilig en contactloos te laten verlopen", legt Pot uit.

Ondertussen blijft het dierenasiel in Beilen nog gesloten voor bezoekers. In ieder geval tot 28 april is het asiel dicht.