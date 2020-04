LTO Noord teleurgesteld over Drentse plannen energietransitie

LTO Noord is niet te spreken over de plannen voor de Drentse energietransitie. Er wordt te snel naar landbouwgrond gekeken voor de aanleg van zonneparken, stelt de landbouworganisatie.

De Drentse Energietafel presenteerde woensdag haar voorlopige plannen voor de Drentse energietransitie. De provincie, gemeenten, waterschappen en maatschappelijke partners werken samen. Als onderdeel van het Klimaatakkoord moeten de regio's in Nederland onderzoeken waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind- en zonne-energie) opgewekt kan worden.

Overal een 'nee'

Ook LTO Noord leverde input - er is onder meer onderzocht hoeveel agrarische daken in aanmerking komen voor zonne-energie - maar de landbouworganisatie is zwaar teleurgesteld over de plannen die nu op tafel liggen. Er wordt te snel gekeken naar landbouwgrond, terwijl er nog veel andere mogelijkheden zijn, vindt zij.

"Het zou zo zonde zijn om goede landbouwgrond te gaan gebruiken voor zonneparken. Daar moet juist voedselproductie plaatsvinden", zegt LTO-bestuurder Brenda Timmerman. "Er zit bij de stukken een Excelsheet met onze opmerkingen, met bij elke opmerking een 'nee' omdat het niet is overgenomen. Zo neem je partners in zo'n traject toch niet serieus?"

Zonneladder

LTO Noord vindt vooral dat de zogeheten zonnelader niet goed toegepast. Dit houdt in dat er een soort hiërarchie wordt aangebracht in de geschiktheid van de locatie. De eerste trede is zon op daken van gebouwen en boven aan de ladder staan zonopstellingen in het buitengebied, met als voorwaarde dat er draagvlak is van de omgeving.

De provincie Drenthe heeft nog niet gereageerd op de kritiek van LTO Noord.