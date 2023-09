Nog flink trekken aan oplossing flessenhals op het spoor bij Meppel

Op z'n vroegst 2030

Als er morgen begonnen zou kunnen worden, is het werk in Meppel op z'n vroegst in 2030 klaar. Dat komt volgens ProRail-regiodirecteur Veenhof door alle procedures en vergunningen die doorlopen moeten worden. Daarover maakt D66-Kamerlid Van Ginneken zich grote zorgen, want dat duurt volgens haar 'echt te lang'. De werkelijkheid is dat er nog niet begonnen kan worden, want het geld is nog maar voor de helft binnen. Bovendien is de toestemming is er niet.

ProRail mag niet zelf beginnen aan het maken van grotere plannen voor de verbouwing van station Meppel en het aanpassen van de spoorlijn naar Zwolle. "Daarvoor moeten we toch echt een opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben en het volledige geldbedrag", laat Veenhof weten.

Jumelet: "Over twee weken zitten we bij het ministerie aan tafel en gaan we beiden proberen te regelen." Vaste commissielid Stieneke van der Graaf (CU) is van plan om ook via de Tweede Kamer aan de staatssecretaris duidelijk te maken dat het ministerie toestemming moet geven.

ProRail is wel overtuigd

ProRail hoeft ook niet meer overtuigd te worden van de noodzaak om de flessenhals tussen Meppel en Zwolle op te lossen. Los van dat er dan een een echt knelpunt verdwijnt en de treindienst 'robuuster wordt' is er dan ook ruimte voor een vierde intercity naar Assen en Groningen.

Regio-directeur Veenhof: "Er is altijd de eeuwige discussie of economische ontwikkeling eerst moet en de aanleg van infrastructuur daarna, of dat infrastructuur eerst moet en dat weer zorgt voor economische ontwikkeling. Wij geloven dat laatste."

En er zullen volgens Veenhof mensen uit de Randstad in deze regio gaan wonen en misschien ook werken. "We zien het bijvoorbeeld in de Achterhoek waar mensen uit het westen zijn komen wonen. Die zijn hard nodig om het bedrijfsleven in de benen te houden."