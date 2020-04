Dorpssupermarkten hopen op blijvend effect corona-klanten

Aan goodwill was al geen gebrek bij de kleine winkels in de dorpen, maar toch hebben de kleine kruideniers een moeilijk bestaan. De meeste mensen zoeken normaal gesproken toch de grote supermarkten op. Dankzij de coronacrisis wordt de rol van de dorpssupermarkt in ineens weer belangrijk, nu mensen de drukte van de grote jongens mijden en hun dagelijkse boodschap lokaal doen.

Henk Hoeve is manager van de Dagwinkel in Gasselternijveen. Hij zag zijn klantenbestand de afgelopen tijd aardig groeien. "Ik merk heel duidelijk dat mensen de grote supermarkten mijden en de dorpswinkels opzoeken. Ze hebben hier wat meer ruimte en kunnen wat rustiger winkelen. Maar ik hoop dat het publiek ons ook ook bezoekt om de plaatselijke winkels in moeilijke tijden te steunen."

Twintig extra klanten per dag

Monique Wichers van Onze Winkel in Eext zocht het afgelopen week precies uit. "We hebben duidelijk meer klanten: twintig klanten meer dan de negentig die we gemiddeld hebben per dag. Dat lijkt niet veel, maar is wel belangrijk. We hebben geen winstoogmerk, maar we moeten wel kunnen blijven bestaan. Ik hoop dat de mensen die nu komen zich realiseren dat er een winkel in Eext is die alles te koop heeft en dat ze na de coronacrisis blijven komen."

De dorpssupermarkten merken een stijging in het aantal bestellingen en krijgen daarbij extra hulp aangeboden van dorpelingen die willen helpen bezorgen. Supermarktmanager Hoeve zegt vijf keer zoveel online-bestellingen te krijgen, naast de extra boodschappenlijstjes op papier die ook elke dag binnenkomen.

'Fantastisch' is die extra toestroom volgens Henk Hoeve en 'belangrijk' volgens Monique Wichers. "Ik denk wel dat ze blijven komen. Mensen zeggen van 'goh dit hebben jullie ook en dat ook'", zegt Wichers.

Geen vakantiegangers

Toch blijft er veel onzeker. Hoeve voorziet zelfs al snel weer een daling door het wegblijven van vakantiegangers. "Normaal hebben we met Pasen een piek en hebben we zomaar 25 procent extra omzet, omdat dan het vakantiepark en de camping hier vol zitten. Ik ben bang dat we dat wel kwijt zijn. Ik hoop dat de plaatselijke bevolking dat nu gaat opbrengen, zodat wij kunnen blijven bestaan."

Voorlopig overheerst het optimisme in de Gasselternijveense supermarkt. Hoeve: "Vorige week hadden we een klant uit Gieterveen die we nog nooit hier hadden gezien en die zei wat een fantastische winkel het was. Hij wil in het vervolg altijd komen. Ja, dat zijn natuurlijk positieve kanten aan deze hele vervelende coronacrisis."

Wichers: "Het is raar om te zeggen, maar dit heeft voor ons wel een gunstig effect. Mensen krijgen door dat het wel leuk is om zo'n winkel te hebben in het dorp, heel fijn."