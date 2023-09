Drenthe blokkeert vergunning van Friese boerenfamilie bij Fochteloërveen

Bram van 't Klooster uit het Friese Fochteloo wil zijn koeienstal omtoveren tot recreatieve voorziening. Daarvoor wil hij de vergunningsruimte voor het houden van koeien deels overhevelen naar het bedrijf van zijn ouders en zus in Oosterwolde, een kilometer verderop. Maar de provincie Drenthe ligt dwars.

"Op de locatie van mijn zusje en ouders moeten ze eigenlijk nog een paar extra koeien hebben, want ze gaan met twee gezinnen dit melkveebedrijf voortzetten. Wij hebben die koeien in principe. Die moeten daarnaartoe. Extern salderen wordt dit wel genoemd. Alleen de provincie Drenthe wil niet meewerken aan de vergunningverlening", zegt melkveehouder Van 't Klooster.

Drenthe maakt bezwaar

De provincie Friesland had in juni al groen licht gegeven voor de zogeheten ontwerpvergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet. Want die is van mening dat het Fochteloërveen (dat in beide provincies ligt) niet wordt aangetast door de verhuizing van de koeien. De vergunning heeft zes weken ter inzage gelegen. De provincie Drenthe maakte er bezwaar tegen.

Drenthe geeft aan geen vergunning voor extern salderen te verlenen zolang niet duidelijk is hoe de overmatige neerslag van stikstof in het nabijgelegen Drentse Fochteloërveen kan worden aangepakt. Daarop heeft Friesland besloten de vergunning niet af te geven, want instemming van buurprovincie Drenthe is een van de voorwaarden voor het verlenen van de vergunning.

Minder koeien, geen vergunning

Dat leidt tot frustratie bij zus Annelie. "Je doet alles wat je moet doen. Je levert alles in wat je in moet leveren. Je levert koeien in voor de natuur. Die koeien staan in Fochteloo nog dichter bij het Fochteloërveen dan in Oosterwolde. Ik vind het onbegrijpelijk", zegt Annelie Hofhuis-Van 't Klooster.

"De menselijke maat is compleet weg", vervolgt broer Bram. "De communicatie is er eigenlijk niet. Je kunt niet een normaal gesprek voeren met de provincies over je situatie. Het is heel simpel. Je moet een vergunning hebben in het kader van de Natuurbeschermingswet als veehouder. Omdat de provincies er nog niet klaar voor zijn of omdat niet kan worden bewezen welke impact er is op de natuur in het Fochteloërveen, zetten ze er gelijk een streep doorheen. Terwijl je dus minder dieren gaat houden."

Uitstel toeristische plannen

De plannen van Van 't Klooster voor een recreatieve voorziening moeten voorlopig in de ijskast. "We moeten op twee locaties blijven werken omdat we in een bureaucratische fuik zitten. Dat lijkt toch nergens op. "