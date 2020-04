Eerste uitzending TV Drenthe 25 jaar geleden: 'Het was alsof ik jarig was'

"Zenuwachtig was ik niet", blikt Timmer terug. "Ik zei destijds in een interview in een krant dat het een beetje een vreemde tinteling was, alsof ik jarig was." Ze kijkt terug op een prettige tijd, die eerste jaren bij TV Drenthe. "We deden het gewoon. Er was nauwelijks budget en de belichting was slecht. Daarnaast hadden we maar gewoon een hardboard decor. Gewoon aftellen en doen! Het was een jonge ploeg en we gingen pionieren."

Wennen

De uitzending was destijds live op televisie. "Dat snap je toch niet? We hadden net zo goed het een uurtje eerder op kunnen nemen, want het hoefde helemaal niet live", lacht ze.

Dat mensen haar in de eerste periode ineens konden zien, was wel wennen voor haar. "Ik had daarvoor radio gedaan en ineens vroegen de mensen of ik ziek was of kwamen ze naar me toe omdat mijn haar op tv niet goed zat. Ook riepen ze ineens dat ik er jonger en slanker uitzag dan gedacht." Maar Timmer heeft maar weinig vervelende dingen te horen gekregen over haar eerste optredens op televisie. "Ja, er stond wel eens een lelijk stukje in de krant, maar daar kwamen vaak dan weer boze ingezonden brieven op dat de mensen het een onaardig stukje vonden."

'Ik zie je vaker dan mijn buurvrouw'

"Over het algemeen vonden de mensen het geweldig dat TV Drenthe er was", aldus Timmer. "Ik deed het nieuws drie keer in de week: 'Ik zie je vaker dan mijn buurvrouw', kreeg ik in de supermarkt wel eens te horen."

Veel later werden de reacties nog luider. "De mensen riepen ineens: 'Ze lacht'. Dat was dan na een uitzending van de Trektocht, veel later. Mensen kenden mij verder helemaal niet en hadden niet verwacht dat ik dat ook zou kunnen. Zo buiten het nieuwskadertje."

'De Drentse Maartje'

Timmer heeft 15 jaar het nieuws op TV Drenthe gepresenteerd. "Iemand wilde me beledigen door te zeggen dat ik op Hennie Stoel leek. Nou, een groter compliment kan je niet krijgen. Later kreeg ik de bijnaam 'De Drentse Maartje', maar dat kwam omdat ik ook uitzendingen over Koninginnedag ging doen."

Timmer begon haar televisiecarrière zonder opleiding tot tv-maker. "We hebben twee cursussen gehad, bij RTV Oost en OOG TV in Groningen, daarna gewoon de buis op. Natuurlijk kon ik wel presenteren, want ik kwam van de radio af." Timmer kijkt vrolijk terug op haar tijd bij de omroep. "Ik was bij de eerste radio-uitzending van Radio Drenthe en bij de eerste televisie-uitzending van TV Drenthe. Ik ben ook het langst nog gebleven van iedereen die er in het begin bij was."

Van alle televisie-uitzendingen waar Timmer aan mee heeft gewerkt, maakte de eerste live-uitzending tijdens Dodenherdenking de meeste indruk op haar. "Het was in 2004 en we stonden daar live op het terrein te presenteren. Dat gebeurt tegenwoordig wel anders, dan zit ik in een geblindeerde bus. Die uitzending in 2004 vond ik het leukst."

Bekijk hieronder de eerste uitzending op TV Drenthe: