Voetballen en vissen in de Veenhuizer bajes om 'herhaling' te voorkomen

Criminaliteitscijfers verminderen, de kans op een terugkeer naar de bajes verlagen en makkelijker je weg vinden in de samenleving na een tijd achter de tralies: zomaar drie redenen waarom er aandacht aan voetbal en vissen wordt gegeven in het Nederlandse gevangeniswezen. Vandaag kwamen die twee tijdsbestedingen samen in Veenhuizen.

Onder leiding van het platform More Than Football worden internationale toernooien gehouden binnen gevangenispoorten. Volgend jaar bijvoorbeeld in Servië, maar vandaag voor het eerst sinds 2017 weer in Veenhuizen. Met teams uit Duitsland, Engeland en Ierland kan gesproken worden van een groot internationaal toernooi.

Zo min mogelijk terugkeren

Gerko Brink, staffunctionaris sport binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen, ziet het met een glimlach toe. "Sport wordt gebruikt voor de reïntegratie van gedetineerden", zegt hij. Het ultieme doel? "Via het netwerk van een sportvereniging weer doorstromen naar betaald werk."

Want veel ex-gedetineerden die weer in de maatschappij komen, hebben moeite aansluiting te vinden bij de rest. Sporten als voetbal en vissen kunnen helpen, is de gedachtegang. "De bedoeling is dat van alle mensen die naar buiten lopen, zo min mogelijk terugkeren naar de gevangenis."

Sociaal vangnet

Henk Mensinga, directeur van sportvisserij Groningen-Drenthe, noemt een dag als vandaag belangrijk. "Mensen in de gevangenis hebben niet de vrijheid zoals wij, maar je wilt ze wel wat meegeven van de maatschappij. Vissen kan helpen", denkt Mensinga hardop. "De rust die het geeft maar ook het vissen binnen een club, geeft handvatten voor het leven buiten."

Het is dan ook niet gek dat sportvisserij Groningen-Drenthe een samenwerking heeft met de gevangenis in Veenhuizen. "We geven hier veel cursussen. Bijvoorbeeld de cursus tot viscoach, maar ook de cursus over waterbeheer en de cursus 'hoe bestuur je een hengel?' Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor het materiaal en het visbestand", schetst Mensinga. Hij denkt dat vissen 'een sociaal vangnet' kan zijn voor ex-gedetineerden.

Meevallen

Op het voetbalveld staan ondertussen een aantal ex-profs klaar om hun kunsten te vertonen. FC De Rebellen komt, net als in 2017, opdraven. Met namen als Olaf Lindenbergh, Jeroen Heubach en Guyon Fernandez. Maar ook met Anco Jansen, oud-aanvoerder van FC Emmen. "Het past wel een beetje", zegt hij. "Wij zijn jongens met een randje en dat zijn gedetineerden ook."

Jansen vindt het vanuit maatschappelijk oogpunt mooi dat FC De Rebellen vandaag tegen gedetineerden komt voetballen. Bang voor trappen is hij niet. "Dat zal wel meevallen."

Geen slidings

En anders is daar nog Roelof Luinge uit Eelde-Paterswolde. De scheids floot jaren op Eredivisieniveau en treedt nog steeds op als arbiter. "Dit is de achtste keer dat ik in een gevangenis fluit", zegt hij.

Druk heeft hij het naar eigen zeggen niet. "Nee, dat valt mee. Lijfelijk contact mag niet en slidings zijn ook niet toegestaan. Als ze dat wel doen, worden ze gestraft. Daar hebben ze alleen zichzelf mee."

Geen pretje

Het mag dan een vrolijke dag zijn, sportvisserij-directeur Mensinga benadrukt dat het leven in een gevangenis geen pretje is. "De gedetineerden mogen maar acht uur per week naar buiten, besef je dat wel. En wij lopen straks zo weer de poort uit."