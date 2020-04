Wildplukken met Leah Groeneweg: smakelijke paardenbloemen

Dit is het tweede deel van een ROEG!-serie over wildplukken.

De paardenbloem is heel veelzijdig. Vooral in het vroege voorjaar is de bloem waardevol voor hongerige vlinders en bijen. En wist je dat er zelfs autobanden van gemaakt worden? Daarnaast is het volgens wildplukker Leah Groeneweg een smakelijk en gezond ingrediënt voor diverse gerechten. "Alle delen van de paardenbloem zijn eetbaar", zegt ze. "De basissmaak is bitter, die smaak zijn we niet meer gewend. Je moet het eerst leren eten. Bijvoorbeeld door de blaadjes eerst te mengen met een milde sla, dan heb je sowieso geen last van die bitterheid. En als je de wortel gaat roerbakken, dan gaat het bittere eraf en wordt de smaak zoeter."

Vrolijke traktatie

Met paardenbloemen kan je ook iets feestelijks op tafel zetten: blini's met het bloemhoofdje erin. "Blini's zijn een soort kleine Russische pannenkoekjes of poffertjes, die vaak met hartige ingrediënten gegeten worden. Van origine worden ze gemaakt met boekweitmeel, maar je kunt ze met meel naar keuze maken", aldus Groeneweg.

Het recept:

Ingrediënten:

1 schaaltje vol paardenbloemen (zonder steel, maar met de groene kroonblaadjes er nog aan)

200 gram meel

250 ml (haver)melk

2 eieren

1 snuf zout

1/2 zakje gist



Bereiding:

Doe alle ingrediënten, behalve de paardenbloemen, in een beslagkom. Meng met de mixer tot een glad beslag. Verhit een klontje boter of kokosolie in een koekenpan. Schenk een halve soeplepel beslag in de koekenpan en leg daar gelijk een paardenbloem in. Schenk nog een beetje beslag over de paardenbloem. Bak de onderkant goudbruin. Keer de blini om en bak de andere kant ook tot het goudbruin is.

Om een hartige blini te maken, kun je naar hartenlust extra ingrediënten toevoegen. Denk aan gebakken ui, knoflook, zongedroogde tomaten of geraspte kaas.

Een schotel van de wortels

Met de wortel van de paardenbloem kan je wokken. Dat deed Groeneweg eerder voor een uitzending van ROEG!



De tekst gaat verder onder de video, daar vind je het recept.

Ingrediënten

200 gram naakte haver

1 eetlepel ghee (geklaarde boter) of olijfolie

1 bos paardenbloemwortels

3 uien

200 gram spruitjes

100 ml. haverroom

flinke handvol eetbare wilde planten (witte dovenetel, kleine

veldkers, veldzuring)

veldkers, veldzuring) peper en zout

Bereiding

Kook de naakte haver gaar in ongeveer 30 minuten, volgens de aanwijzing op de verpakking. Maak de spruitjes schoon en blancheer ze ongeveer 3 minuten in kokend water.

Pel en snipper de uien. Was en schrob de paardenbloemwortels. Snijd ze in stukken van een à twee centimeter. Snijd de wilde planten grof.

Verhit de ghee of olijfolie in een wok en fruit de ui. Voeg de paardenbloemwortels toe en bak ze 5 à 10 minuten tot ze zacht zijn. Voeg dan de haver, spruiten, wilde planten en haverroom toe. Verwarm alles goed door en breng op smaak met peper en zout.

Belevenissen in de Drentse natuur

Leah Groeneweg biedt samen met natuurgids Tim Horneman diverse workshops en belevenissen in de Drentse natuur aan. Hun bedrijf In het wilde weg organiseert onder meer teamuitjes, wildplukcursussen en kanotochten. Vanwege het coronavirus zijn de meeste van deze activiteiten uitgesteld.