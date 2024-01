Tien jaar na MH17 laat ramp in Roden nog diepe wond na: 'Iedereen wou praten, maar er viel zo weinig te praten'

Op 17 juli 2024 is het tien jaar geleden dat vlucht MH17 boven Oekraïne uit de lucht werd geschoten. Daardoor verdween een heel gezin uit Roden en in hun kielzog de opa van het gezin. Rob van der Linde, zijn vrouw Erla van der Linde-Palm en dochter Merel (17) en Mark (12) kwamen om. Henk Palm, de vader van Erla, overleed enkele dagen later.

Een gezin middenin de samenleving. Vader Rob werkte al jaren bij de Nationale Spoorwegen, moeder Erla bij het GAK (de voorloper van het UWV). Dochter Merel was net klaar met de middelbare school in Roden, terwijl zoon Mark in juni nog zijn eindmusical van basisschool Het Valkhof deed in zalencentrum De Pompstee. Een paar maanden later waren veel van zijn klasgenootjes daar weer, nu om Mark te herdenken.

"Dat maakt het gebeuren extra triest", zegt Coos Boerma, in 2014 nog directeur van Het Valkhof. "Beide kinderen, zowel Merel als Mark, waren toe aan een nieuwe fase in hun leven. Dan wordt dat zo afgebroken, dat is heel dramatisch."

Dichter bij dochter

17 juli 2014 zal voor altijd een nationaal trauma blijven. De ramp, de rouw en de indrukwekkende wijze van herdenken door het Nederlandse volk, staat in het geheugen van velen gegrift. Wat weinigen echter weten is dat er - naast de 283 inzittenden - nóg een MH17-slachtoffer viel te betreuren. Vijf dagen na de ramp overleed Henk Palm, toen 93 jaar oud. "Hij was klaar, hij wilde niet meer", blikt naamgenoot en neefje Henk Palm (72) uit Epe terug.

Palm weet nog hoe hij kort na de ramp met zijn vrouw naar Roden toog. Dat deed hij vaker, minstens twee keer per jaar. "We kwamen hier vaak 's winters en tijdens de braderie met Hemelvaartsdag. Ik had goed contact met mijn oom", zegt Palm.

Zijn oom was uit Epe vertrokken om dichter bij zijn dochter Erla te gaan wonen. "Hij kwam veel bij zijn dochter en kleinkinderen over de vloer. Hij zat hier in het verzorgingstehuis en was erg trots op zijn dochter."

Circus

Toen zijn neefje de dag na de ramp bij hem over de vloer kwam, wist de hoogbejaarde Palm al hoe laat het was. 'Dat ik dit nog moet meemaken', hoorde zijn naamgenoot hem toen zeggen. "Wat zeg je dan tegen iemand?", vraagt Henk Palm zichzelf bijna tien jaar na dato af. "Ik weet eerlijk gezegd niet wat ik toen heb gezegd. Die dagen leefde ik in een roes."

Dat kwam ook omdat neef Henk werd gevraagd de uitvaart voor het gezin te regelen. "Ondertussen zag ik dat het met mijn oom ook steeds slechter ging. Ik weet nog dat ik terugkwam in Epe en tegen mijn vrouw zei: 'Ik denk niet dat dit goed gaat'. Even later was hij overleden."

Palm begroef eerst zijn oom en pas zes weken later zijn nichtje en haar gezin. "Toen waren ze pas geïdentificeerd en kwam het hele circus weer op gang. Alle media wilden met me praten, maar er viel zo weinig te zeggen."