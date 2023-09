De dagtocht naar Zweeloo van Van Gogh verpakt in een muziektheaterspektakel: 'Geen lofzang'

We kunnen in onze provincie bijna niet meer om 'm heen: Vincent van Gogh. Het is dit jaar 140 jaar geleden dat hij drie maanden in Drenthe verbleef. Tijdens het Van Gogh-jaar worden tal van projecten op poten gezet. In Zweeloo wordt met een muziektheaterspektakel uitgebreid stilgestaan bij het feit dat Van Gogh daar rondzwierf.

Volgens de makers is zijn dagtocht naar het kunstenaarsdorp bepalend geweest in zijn carrière. Van Gogh komt op 1 november 1883 aan in Zweeloo en hoopt daar andere kunstenaars te ontmoeten. Die treft hij daar niet. "Wij denken dat het een keerpunt in zijn carrière is geweest", zegt regisseur Pieter Stellingwerf van de theatermakers van BUOG.

"Van Gogh is na Zweeloo nog 10 tot 14 dagen in Drenthe gebleven. Daarna ging hij via Brabant naar Parijs, waar hij successen heeft behaald. Dus wij denken wel dat de kern in Zweeloo lag. Dat hij dacht: Het moet toch anders."

Zwerver in Zweeloo

Met het stuk Zwerver in Zweeloo wordt met muziek en beeld stilgestaan bij de gemoedstoestand van Vincent van Gogh. Bezoekers wandelen langs vier locaties in het dorp, waar kleine muziekvoorstellingen worden gehouden. Ook wordt er live geschilderd. "Vier gidsen nemen de bezoekers mee. Die moeten wel contact met elkaar houden, zodat iedereen ongeveer tegelijk terug is bij het kerkje."