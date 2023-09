Holland Casino vertrekt uit Groningen en kiest voor Drenthe

Als het aan het Holland Casino ligt, komt er een vestiging van hun gokhuis aan de Drentse kant van de A7. Het bedrijf wil de nieuwe locatie openen op Businesspark Ter Borch bij Eelderwolde, zo laat Holland Casino weten.

Sinds de brand in het casino aan het Gedempte Kattendiep in Groningen, in 2017, kijkt Holland Casino naar een nieuwe locatie. Daarbij was het de vraag of er weer in stad Groningen zou worden gebouwd of net buiten Groningen. Dat laatste is, met de keuze voor Eelderwolde, nu het geval.

Impuls

Businesspark Ter Borch wordt door Holland Casino gezien als de beste optie, omdat het goed bereikbaar is en voldoet aan alle bouwkundige eisen. "We zijn blij dat de kogel nu door de kerk is", zegt de topvrouw van het bedrijf, Petra de Ruiter. "Dit is niet alleen goed nieuws voor onze gasten, maar ook voor onze medewerkers. Die kunnen straks vanuit een nieuw pand weer optimaal de gasten verwelkomen en de gastvrijheid bieden die van ons verwacht mag worden."