Drenten komen in actie voor slachtoffers aardbevingen Marokko

Puin, verwoeste huizen en een hoog dodental. De aardbevingen in Marokko zorgen voor veel leed. En dat gaat de Drent niet in de koude kleren zitten. Om de Marokkaanse bevolking te helpen zijn er verschillende inzamelingsacties op poten gezet. Ook bij moskee Al-Mohsinien in Meppel.

Het is rustig in het gebedshuis. Een aantal mannen is aanwezig om te bidden. Bij de ingang is iemand nog heen en weer aan het lopen met wat slaapzakken. "Er is al redelijk wat binnen", vertelt bestuurslid van de moskee Nordin Elkadi die nog wat zakken neerlegt. "Slaapzakken, medicijnen, vitamines en zelfs wasbare luiers. Maar er is meer nodig."

'Veel leed'

Wie het nieuws heeft gevolgd zal het niet ontgaan zijn. De aardbevingen in Marokko hebben een hoop ellende veroorzaakt. Dat was voor twee vrouwen in Meppel het moment om in actie te komen. Ze hebben een inzamelingsactie georganiseerd bij de moskee. Zelf komen ze liever niet in de media, omdat ze de aandacht volledig willen focussen op de inzamelingsactie.