'Agenten voelen dezelfde spanning die een ander voelt'

"Agenten blijven aanwezig op straat, ook tijdens de coronacrisis", zegt Hoekstra. "In mijn functie heb ik daar minder mee te maken, maar voor collega's op straat kan dat spannend zijn."

Agenten houden zich ook zoveel mogelijk aan de regel om anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Maar als ze iemand moeten aanhouden, wordt dat heel lastig. Hoekstra: "We houden er zo veel mogelijk rekening mee, maar soms kun je niet anders. Ons beroep moet doorgaan."

Minder woninginbraak, meer overlast

De politie hoort bij de vitale beroepen die, ondanks de coronacrisis, doorgaan met het uitvoeren van hun taken. Maar de werkzaamheden zijn wel anders. Er zijn bijvoorbeeld minder verkeersongevallen, want er is simpelweg minder verkeer. Er zijn minder woninginbraken, want mensen zijn veel thuis. Tegelijkertijd stijgt het aantal meldingen van overlast.

Hoekstra: "Dat we buiten zijn, betekent dat we in aanraking kunnen komen met besmette mensen." Agenten zijn daarom uitgerust met beschermende middelen, zoals mondkapjes en handschoenen.

Voor de agenten is dit ook wennen. "Het heeft best veel impact. Agenten denken ook: 'Loop ik zelf niet iets op of breng ik iets over?' Agenten voelen dezelfde spanning als die een ander voelt", vertelt de politiechef.

Samen zorgen voor gezondheid

Hoekstra is blij dat men zich in Drenthe over het algemeen goed aan de regels houdt. Soms hangen jongeren wat te veel samen rond, maar wanneer ze daarop worden aangesproken is dat meestal snel opgelost. Een enkele keer werd een boete uitgeschreven.

"Ik snap heel goed dat ze hun klasgenoten missen, maar we spreken ze niet voor niets aan. We moeten samen zorgen voor onze gezondheid. Dat is gewoon heel belangrijk."

Afstand tot de wijk

Voor wijkagent Arno Hiele is de situatie erg vreemd mij "Ik heb een vitaal beroep, maar ik ben toch minder in mijn wijk", vertelt Hiele. Hij is wijkagent in Hoogeveen Zuid en de wijk Wolfsbos. Als hij normaal op zijn fiets door de wijk gaat, ziet hij bekende gezichten. Maar nu is het rustig op straat. Wat Hiele telefonisch kan doen, doet hij tegenwoordig thuis. Daardoor is er wel een stukje afstand gekomen tot de wijk. "Het is heel anders. Normaal ga je naar de mensen toe."

Wijkagent Arno Hiele (Rechten: Politie Noord-Nederland)

Hiele is aanspreekpunt in de wijk. Dat betekent dat inwoners met problemen bij hem kunnen komen. "Voor een wijkagent is face-to-face-contact extra belangrijk. Telefonisch is dus wennen." Het is volgens de wijkagent ondanks de coronacrisis niet zo dat er bepaalde zaken blijven liggen. "Mensen kunnen bij mij altijd hun verhaal kwijt. Maar via de telefoon is het wel moeilijker communiceren, omdat je er geen gezicht bij ziet."

Jeugd bewust maken

Hiele heeft nog geen boetes hoeven uitschrijven aan mensen die zich niet houden aan de regel voor anderhalve meter afstand. "De jeugd moet je nog wel eens bewust maken van de regels. Dan probeer ik goed uit te leggen waarom we dit allemaal doen. Dan krijg ik vaak een begripvolle reactie."

Mensen klapten twee weken geleden massaal voor de zorg. Moet er misschien ook een klapmoment komen voor de politie? "Dat is niet nodig. Ik doe gewoon mijn werk en daar ben ik altijd trots op. Ook nu tijdens de coronacrisis", besluit Hiele.