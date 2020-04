Financiële steun voor RW Racing: 'Zonder cashflow overleven wij niet'

Of het seizoen nog start of niet, onafhankelijke privéteams in de MotoGP kunnen geld op hun rekening bijschrijven. Dorna Sports, de commerciële rechtenhouder van de WK wegrace, schiet ze namelijk financieel te hulp. De teams krijgen en voorschot voor de maanden april, mei en juni.

Een van die teams is het RW Racing GP team van Roelof Waninge uit Dwingeloo, dat deelneemt aan de Moto2-klasse. "Ik kan alleen maar lof uitspreken voor de ondersteunende acties Dorna, FIM en IRTA", zegt teammanager Jarno Janssen van RW Racing.

Hoe hoog het bedrag is, is door Dorna niet naar buiten gebracht. Volgens Racesport gaat het de komende drie maanden in de Moto2 en Moto3 om 25.000 per coureur. Janssen: "We weten nog niet of het gaat om een tegoed, een eenmalige schenking of een lening. Er komt in ieder geval een periode van onzekerheid aan."

Cashflow

Door de coronacrisis is een aantal races in het wereldkampioenschap afgelast. Fabrieksteams zouden deze periode wel doorkomen, maar voor de privéteams is dat een ander verhaal. De GP van Frankrijk , die op 17 mei zou worden gereden, is de laatste die van de kalender is geschrapt. De TT van Assen (28 juni) staat nog wel op de agenda.

Janssen legt uit dat RW Racing geld krijgt van sponsoren en van IRTA, geld dat verdiend wordt met de races. Dat laatste valt door de coronacrisis volledig weg. De teammanager maakt zich zorgen omdat veel kosten al gemaakt zijn. "De vliegtickets voor de maanden maand en april waren al geboekt", zegt hij. "Je maakt 40 procent van de kosten in de eerste drie maanden van het seizoen, maar nu komt er minder geld binnen. Je hebt een bepaalde cashflow nodig omdat je wel bepaalde onkosten houdt, maar dat is nu lastig. Zonder een goede cashflow kunnen wij niet overleven."

Ook voor de lange termijn zijn er zorgen, benadrukt Janssen, die voor een deel van sponsoren afhankelijk is. "Ik vraag me af hoe het verder gaat in de toekomst. Bedrijven gaan het moeilijk krijgen de komende jaren. En wij willen door."

