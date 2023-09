Partij voor de Dieren Drenthe over opstappen landelijk bestuur: 'Zeer verstandig'

Dat het landelijk bestuur van de Partij voor de Dieren opstapt, noemt de Drentse afdelingsvoorzitter Remke Niemeijer 'zeer verstandig'. Afgelopen week bereikten interne spanningen hun kookpunt, toen het bestuur besloot Tweede Kamer-fractievoorzitter Esther Ouwehand niet opnieuw voor te dragen als lijsttrekker.

Zij wordt nu alsnog voorgedragen. Het bestuur legt zijn taak neer. Volgens Niemeijer een goede keuze. "Het lijkt me zeer verstandig om af te treden, gezien de commotie die is ontstaan. Dit is het beste om weer rust in de tent te brengen."

Ernstig verstoorde verhoudingen

De relatie tussen het bestuur van de Partij voor de Dieren en fractievoorzitter Ouwehand is ernstig verstoord. Het was de oorzaak van de burn-out van Ouwehand in het najaar van 2022, waardoor ze tijdelijk uitviel.

Het partijbestuur maakte zaterdag onverwachts bekend dat Ouwehand niet opnieuw wordt voorgedragen als lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen. Het partijbestuur zegt dat er "signalen en informatie" zijn binnengekomen "die wijzen op schendingen van integriteit" door de huidige fractievoorzitter. De partijtop komt vervolgens niet met verdere uitleg over hoe Ouwehand de integriteit zou hebben geschonden.

Een dag daarvoor had Ouwehand een brief aan het partijbestuur gestuurd waarin ze stelt dat het bestuur de ontwikkeling van de partij tegenhoudt.

Vertrouwen opgezegd

Dat Ouwehand op een zijspoor werd gezet, was voor de Drentse afdeling reden om te eisen dat het bestuur onmiddellijk zijn taak neerlegt en dat Ouwehand wordt voorgedragen kandidaat-lijsttrekker. In een brandbrief aan het landelijk bestuur zegde een grote groep van lokale politici eveneens het vertrouwen in het bestuur op.

In een brief die het bestuur vandaag naar buiten brengt, schrijft het dat het Ouwehand nog steeds "niet geschikt acht" om het lijsttrekkerschap op zich te nemen. "Ons bericht van 9 september heeft tot stevige commotie geleid binnen de partij. Uitsluitend vanwege die ophef heeft het partijbestuur vanochtend besloten Esther weer tot de kandidaatstellingsprocedure toe te laten en haar alsnog voor te dragen als kandidaat-lijsttrekker."

Met dat besluit dienen de leden van het bestuur morgenmiddag hun ontslag in. Niet direct reden voor feeststemming, zegt Niemeijer. "Ik heb goede ervaringen met het bestuur en wil ik het bedanken voor de bewezen diensten. Maar gezien de huidige situatie is opstappen het best."

Ouwehand lijsttrekker

Dat Ouwehand alsnog voorgedragen wordt als kandidaat-lijsttrekker noemt Niemeijer 'hartstikke goed'. "Dat is wat de leden willen. 95 procent van de leden in Drenthe wil dat Ouwehand lijststrekker wordt."

Toch zijn de zorgen over verdere voortgang van de partij nog niet voorbij, zegt Niemeijer. Het bestuur wijst een interim-bestuur dat de taak op zich moet nemen. "Onder de huidige omstandigheden snap ik dat. Maar daarna moet er wel een kandidaatstelling voor het nieuwe bestuur komen. Niet een bestuur dat is gekozen door het zittende bestuur."

Meer stem in koers van de partij

Volgens de afdelingsvoorzitter moet dat een bestuur zijn dat kan werken aan een 'verdere democratisering en professionalisering van de partij'. "Bijvoorbeeld dat volksvertegenwoordigers meer stem hebben in de koers om wel of niet in de oppositie of coalitie te zitten."