Drenthe Toen-podcast: Van Gogh in Nieuw Amsterdam

De alleroudste vastlegging van Nieuw-Amsterdam

Hij verbleef er in het logement van Hendrik Scholte, het huidige Van Gogh-huis. Finke: 'Waarschijnlijk heeft hij de volgende morgen op 3 oktober een tekening gemaakt, die de alleroudste vastlegging is van Nieuw-Amsterdam. Hij liep waarschijnlijk de schooldijk op, da's de straat naast het logement van Scholte. Een eindje verderop had je aan de oostelijke kant van die schooldijk vier zandpaden lopen. Aan die zandpaden stonden een stuk of dertig oude veenhuisjes die door de veenbaas waren gebouwd.

Op één van die paden heeft hij een tekening gemaakt. We weten natuurlijk niet zeker dat hij daar stond, maar de kans is groot dat het zo is, want er waren heel weinig plekken waar dit geschilderd zou kunnen zijn. Dit moet aan het Drijverspad zijn geweest en het Drijverspad is nu de locatie waar het kerkhof van Nieuw-Amsterdam ligt. Dit is waarschijnlijk de oudste tekening die ooit is gemaakt van Nieuw-Amsterdam', aldus Bert Finke.