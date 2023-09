Gratis culturele activiteiten voor kinderen tijdens Oktober Kindermaand

Het is nog maar half september, maar alle Drentse burgemeesters hebben vandaag de zogeheten Oktober Kindermaand afgetrapt. Dat is een maand waarin kinderen van 4 tot 13 jaar kennis kunnen maken met cultuur.

Zo kunnen ze zaterdag en zondag bijvoorbeeld gratis naar theatervoorstellingen of workshops in musea volgen, vertelt burgemeester Inge Nieuwenhuizen van de gemeente De Wolden. Vanochtend werd onder meer afgetrapt op christelijke basisschool De Heidevlinder in Zuidwolde. "Maar ze kunnen ook speurtochten doen bij de molen of kaarsen rijgen in Ruinerwold."

'Cultuur is belangrijk, maar vooral leuk'

Volgens burgemeester Nieuwenhuizen is cultuur belangrijk voor kinderen. "En het is heel leuk. Het is leuk om bijvoorbeeld muziek te maken. Dat is niet alleen goed voor de ontspanning, maar het is ook heel gezellig."

Wethouder Albert Haar, die ook mee was, sluit zich daarbij aan. "Cultuur hoort bij mensen", vindt hij. "En je hoeft er niet altijd naartoe, cultuur komt ook bij je. Het is heel belangrijk om daar in de klas mee bezig te zijn. Of dat nou tekenen of muziek is, maakt niet uit."